Stasera Jacobs si vedrà in tv? Programma, orario, streaming, chi affronterà

Cresce l’attesa per Marcell Jacobs, che stasera (ore 21.30 italiane circa) farà il proprio debutto stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà in gara a distanza di 230 giorni dall’ultima uscita agonistica (10.08 a Zagabria il 10 settembre 2023). Il velocista lombardo, che nelle ultime stagioni ha dovuto fare i conti con qualche problema fisico di troppo (pur vincendo un oro ai Mondiali Indoor, il titolo agli Europei e fornendo un contributo fondamentale all’argento iridato della 4×100), correrà i 100 metri a Jacksonville (Florida, USA), dove si è trasferito da qualche mese per allenarsi alla corte di Rana Reider.

Marcell Jacobs cerca risposte importanti riguardo alla propria forma e vuole fare un po’ il punto della situazione in vista dei grandi impegni dell’estate, ovvero gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro proverà anche a scendere sotto il muro dei dieci secondi, in modo da dare un segnale a tutti gli avversari e da guadagnare il minimo di ammissione ai Giochi. La concorrenza sarà davvero di rango.

Il 29enne incrocerà tre compagni di allenamento: lo statunitense Trayvon Bromell (due volte bronzo ai Mondiali), il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri a Tokyo 2020) e il giapponese Hakim Sani Brown (10.02 poche settimane fa). In lizza anche il Christophe Lemaitre, il giamaicano Ryiem Forde, i brasiliani Erik Cardoso e Felipe Bardi, il cinese Xie Zhenye (forte di un fresco 10.06).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della gara di Marcell Jacobs sui 100 metri a Jacksonville. Gli orari sono italiani (in Florida sono sei ore indietro rispetto a noi). Non è prevista copertura tv e/o streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA MARCELL JACOBS STASERA

Sabato 27 aprile

Ore 21.30 circa Marcell Jacobs sui 100 metri a Jacksonville

MARCELL JACOBS STASERA IN TV: COME SEGUIRE LA GARA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.