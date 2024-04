A che ora inizia Berrettini-Shevchenko oggi: programma, tv, streaming ATP Marrakech

Matteo Berrettini affronterà il kazako Alexander Shevchenko al primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano farà il proprio ritorno in campo dopo aver perso la finale del Challenger di Phoenix e dopo la sconfitta rimediata contro Andy Murray al primo turno del Masters 1000 di Miami. Il romano incomincerà la propria stagione sulla terra rossa nella località marocchina, fronteggiando un avversario decisamente ostico e molto temibile, testa di serie numero 6 del tabellone e particolarmente dotato dal punto di vista tecnico.

Si tratta di un impegno molto impegnativo per il finalista di Wimbledon 2021, che incrocerà la testa di serie numero 6 del tabellone e che spera di qualificarsi agli ottavi di finale della competizione nordafricana. Matteo Berrettini è ammesso nel tabellone principale in virtù del ranking protetto, di cui sta beneficiando dopo sei mesi di inattività agonistica a causa di un infortunio. Il 27enne, attuale numero 135 del mondo, non vanta precedenti sul circuito maggiore contro il 23enne kazako, numero 56 del ranking ATP, ma lo ha recentemente battuto con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 nei quarti di finale del Challenger di Phoenix.

L’appuntamento è per martedì 2 aprile, sarà il secondo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 13.00. Il programma sarà aperto dal confronto tra Flavio Cobolli e il giordano Shelbayh. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Shevchenko, match valido come primo turno del torneo ATP 250 di Marrakech.

CALENDARIO BERRETTINI-SHEVCHENKO OGGI

Martedì 2 aprile

Seconda partita dalle ore 13.00 Matteo Berrettini vs Alexander Shevchenko

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocherà Cobolli-Shelbayh. Al termine toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-SHEVCHENKO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.