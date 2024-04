Sorteggio ATP Madrid 2024: Sinner in rotta di collisione con Sonego, insidie per Musetti

Si è tenuto quest’oggi a Madrid il sorteggio del tabellone principale del secondo Masters1000 sulla terra rossa. Dopo il torneo di Montecarlo è la volta dell’evento a Caja Magica. Non ci sarà il n.1 del mondo, Novak Djokovic, che ha deciso di rinunciare a questo torneo per preservarsi in vista del Roland Garros. Probabile che rivedremo Nole in azione a Roma, prima dello Slam di Parigi.

Per questo Jannik Sinner si presenta al via dell’evento madrileno da testa di serie n.1. Altoatesino che ha dichiarato, però, di non preparare con particolare attenzione questo 1000, dal momento che le sue priorità saranno più avanti, ovvero gli Internazionali d’Italia e il citato Roland Garros. Sinner inizierà il proprio percorso dal secondo turno e affronterà il vincente tra Lorenzo Sonego un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

L’altoatesino potrebbe affrontare negli ottavi di finale uno tra il russo Karen Khachanov e il cileno Nicolas Jarry, mentre nei quarti di finale potrebbe essere il norvegese Casper Ruud a ostacolare il 22enne pusterese. Dalla stessa parte del tabellone il russo Daniil Medvedev, che comincerà dal secondo round contro uno tra Matteo Arnaldi e l’australiano Christopher O’Connell.

Flavio Cobolli debutterà contro il cileno Alejandro Tabilo nella parte alta, mentre Luciano Darderi sfiderà l’esperto Gael Monfils. Lorenzo Musetti, inserito nella stessa parte (bassa) di tabellone di Carlos Alcaraz (testa di serie n.2), giocherà il secondo turno contro il vincente tra il russo Roman Safiullin e il brasiliano Thiago Seyboth Wild e potrebbe trovare Carlitos al terzo turno. Vedremo quali saranno le condizioni dell’iberico, sofferente all’avambraccio destro.

Da segnalare l’incrocio non impossibile di Rafa Nadal contro lo statunitense Darwin Blanch nella stessa parte di tabellone di Medvedev e con un possibile secondo turno contro l’australiano Alex de Minaur.

POSSIBILI QUARTI DI FINALE

Sinner [1] vs Ruud [5]

Medvedev [3] vs Tsitsipas [6]

Zverev [4] vs Hurkacz [8]

Alcaraz [2] vs Rublev [7]

MATCH ITALIANI

2° turno Sinner vs Sonego/Qualificato

2° turno Musetti vs Safiullin/Seyboth Wild

1° turno Arnaldi vs O’Connell

1° turno Darderi vs Monfils

1° turno Cobolli vs Tabilo

TABELLONE PRINCIPALE MASTERS1000 MADRID 2024

PARTE ALTA

(1) Sinner BYE

Sonego vs Q

Q vs Kotov

(32) Thompson BYE

(22) Jarry BYE

Tabilo vs Cobolli

Galan vs Q

(16) Tabilo BYE

(9) Dimitrov BYE

Hanfmann vs Mensik

Nishioka vs Auger Aliassime

(19) Mannarino BYE

(29) Norrie BYE

Michelsen vs Fonseca

Zhang vs Kecmanovic

(5) Ruud BYE

(3) Medvedev BYE

O’Connell vs Arnaldi

Purcell vs Giron

(25) Korda BYE

(17) Bublik BYE

Koepfer vs Carballes Baena

Machac vs Ruusuvuori

(14) Shelton BYE

(10) De Minaur BYE

Blanchin vs Nadal

Cachin vs Ofner

(20) Tiafoe BYE

(30) Lehecka BYE

Q vs Q

Lajovic vs Q

(6) Tsitsipas BYE

PARTE BASSA

(8) Hurkacz BYE

Q vs Draper

Altmaier vs Landaluce

(31) Fils BYE

(18) Baez BYE

Van Assche vs Bergs

Darderi vs Monfils

(12) Fritz BYE

(15) Paul BYE

Q vs Q

Karatsev vs Maroszan

(21) Cerundolo BYE

(26) Etcheverry BYE

Diaz Acosta vs Shapovalov

Coric vs Q

(4) Zverev BYE

(7) Rublev BYE

Evans vs Q

Q vs Shang

(27) Davidovich Fokina BYE

(24) Griekspoor BYE

Vukic vs Daniel

Navone vs Popyrin

(11) Rube BYE

(13) Humbert BYE

Van de Zandschulp vs Eubanks

Munar vs Borges

(23) Struff BYE

(29) Musetti BYE

Safiullin vs Seyboth Wild

Rinderknech vs Schevchenko

(2) Alcaraz BYE