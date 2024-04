Chi affronterà Sinner nell’ATP di Madrid: il tabellone e i possibili incroci dal 2° turno alla finale

Jannik Sinner si presenta da testa di serie n.1 al Masters1000 di Madrid. Una gradita novità, frutto della defezione di Novak Djokovic, in un torneo particolare nel quale l’altoatesino si presenta non al meglio della forma. I carichi di lavoro a cui si è sottoposto potrebbero rendergli la vita difficile, ma se Jannik dovesse trovare buone sensazioni, allora sarebbe da corsa anche alla Caja Magica.

Il percorso, sulla carta, non è impossibile. Sinner inizierà dal secondo turno, affrontando uno tra Lorenzo Sonego e un qualificato. Nel terzo round l’australiano Jordan Thompson o il russo Pavel Kotov dovrebbero presentarsi, mentre negli ottavi il russo Karen Khachanov o il cileno Nicholas Jarry sono tra quelli più attesi per ostacolare il 22enne pusterese.

Nei quarti di finale il rivale più qualificato è il norvegese Casper Ruud, vincitore del torneo di Barcellona. In alternativa si possono prendere in considerazione il bulgaro Grigor Dimitrov, il francese Adrian Mannarino e il britannico Cameron Norrie. In un’eventuale semifinale il nome del russo Daniil Medvedev viene spontaneo per la testa di serie che rappresenta, ma sappiamo come e quanto il moscovita faccia fatica sul mattone tritato. Per questo, vedremo se altri nomi riusciranno a inserirsi, come ad esempio Alex de Minaur o Ben Shelton.

A chiusura del cerchio, il possibile incrocio nell’atto conclusivo con Carlos Alcaraz stuzzica non poco, essendo l’iberico vincitore delle due ultime edizioni, ma è da capire anche lo stato di salute di Carlitos, sofferente al braccio destro. Gli altri possibili rivali sono quindi Alexander Zverev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Holger Rune.

TABELLONE DI JANNIK SINNER A MADRID

1° turno – Bye

2° turno – Sonego / Qualificato

3° turno – Jordan Thompson / Pavel Kotov

Ottavi di finale – Nicolas Jarry / Karen Khachanov

Quarti di finale – Casper Ruud / Grigor Dimitrov / Adrian Mannarino / Cameron Norrie

Semifinale – Daniil Medvedev / Alex de Minaur / Ben Shelton / Rafa Nadal

Finale – Carlos Alcaraz / Alexander Zverev / Andrey Rublev / Hubert Hurkacz / Holger Rune