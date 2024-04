ATP Madrid, il tabellone di Musetti: tra possibili rivincite e l’incognita Alcaraz

In cerca di risposte. Lorenzo Musetti si presenta al Masters1000 di Madrid tra dubbi e perplessità. Se nel torneo di Montecarlo degli sprazzi di gioco interessanti c’erano stati, a Barcellona il brutto ko contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena ha posto l’accento sulla discontinuità del carrarino e su un atteggiamento in campo troppo passivo e nervoso.

Il sorteggio gli ha riservato un posizionamento nella parte bassa del tabellone e, vista la sua testa di serie, inizierà dal secondo turno contro uno tra il russo Roman Safiullin e il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Due giocatori da prendere con le molle, specie se Lorenzo dovesse avere una posizione in campo troppo da attesa. Nel terzo turno vi potrebbe essere un incrocio affascinante, cioè contro Carlos Alcaraz. Da capire, però, le condizioni dello spagnolo, sofferente al braccio destro.

Negli ottavi di finale altri giocatori in condizione come il francese Ugo Humbert e il tedesco Jan-Lennard Struff, vittorioso del torneo di Monaco di Baviera e finalista l’anno scorso a Madrid. A seguire i nomi sono sempre più importanti: nei quarti il danese Holger Rune e il russo Andrey Rublev; in semifinale Alexander Zverev e Hubert Hurkacz; in finale Jannik Sinner, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev.

Di seguito il tabellone del toscano:

TABELLONE LORENZO MUSETTI ATP MADRID 2024

1° turno – Bye

2° turno – Roman Safiullin / Thiago Seyboth Wild

3° turno – Carlos Alcaraz / Arthur Rinderknech / Alexander Schevchenko

Ottavi di finale – Jan-Lennard Struff / Ugo Humbert

Quarti di finale – Holger Rune / Andrey Rublev

Semifinali – Alexander Zverev / Hubert Hurkacz

Finale – Jannik Sinner / Daniil Medvedev / Casper Ruud / Stefanos Tsitsipas