Sollevamento pesi, Lucrezia Magistris non si migliora nella World Cup a Phuket. Pass olimpico appeso a un filo

Non arrivano buone notizie in chiave azzurra al termine della quarta giornata di gara della World Cup di sollevamento pesi a Phuket (in Thailandia), valevole come ultimo evento a partecipazione obbligatoria di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. Quest’oggi la categoria protagonista era la -59 kg femminile, in cui Lucrezia Magistris andava a caccia di una buona misura per attaccare la top10 del ranking a cinque cerchi.

Purtroppo la 24enne pavese non è riuscita a ritoccare il suo record italiano di totale stabilito lo scorso dicembre a Doha con 217 kg, ottenendo due sole alzate valide e chiudendo la competizione odierna in 14ma piazza assoluta con 214 kg (99+115). La nostra portacolori ha fallito il tentativo di primato nazionale nello strappo a 103 kg, eguagliando poi il suo record italiano di slancio in ultima prova a 115 kg.

La vice-campionessa europea del 2022, presentatasi alla vigilia di questa manifestazione in 12ma posizione nel ranking olimpico, è stata scavalcata dalla francese Dora Tchakounte (capace di polverizzare il suo personale con 224 kg di totale nel gruppo B) scivolando così al 13° posto. A questo punto non resta che sperare in un eventuale difficilissimo ripescaggio, quando verranno ufficializzate le scelte dei vari Paesi e degli atleti qualificati contemporaneamente in due categorie di peso.

Da registrare nel frattempo la super prestazione della cinese Shifang Luo, che domina questa World Cup stabilendo il nuovo record del mondo di totale con 248 kg grazie ad uno strappo da 108 e ad uno slancio impressionante da 140 kg.