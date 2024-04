Softball, Serie A1: Bollate domina nella quarta giornata, Saronno batte Caronno nel derby

Tre le partite giocate oggi in Serie A1 di softball, con la quinta, quella tra Thunders e Pianoro, in scena domani. C’è anche il riposo per Forlì, che dunque stavolta osserva solo da lontano la situazione.

Tra Bollate e Parma la situazione è inevitabilmente nettamente a favore dell’MKF: 8-1 e 7-0 nelle due gare odierne. La prima vede in gran forma soprattutto Elisa Cecchetti e Bigatton, mentre nella seconda la Pubbliservice riesce a creare in attacco nella seconda e terza ripresa, senza però concretizzare. L’ingresso di Alice Nicolini diventa il punto di svolta.

Tra Saronno e Caronno è derby particolarmente aspro, ma che finisce con la doppietta dell’Inox Team. Lottatissima gara-1, che termina 9-8. Tra un fuoricampo da 3 punti di Cianfriglia e le basi su ball ben sfruttate da Caronno contro Rusconi e Ghillani, è decisivo un errore difensivo che crea le premesse per il 9-8 di Marrone. Il 5-2 della seconda sfida arriva tutto nel primo inning, di fatto, con quattro punti che chiudono subito tutto. A collaborare Lamb, che colleziona 17 strike-out.

Tra Collecchio e Macerata, invece, sostanzialmente finisce in parità generale. La prima gara la vince Macerata, con un nettissimo 10-1 in sei riprese con tanto di fuoricampo da parte di Dias (3 punti) e Peters (2). Nel secondo match, però, si riscatta Collecchio, che sfrutta il doppio walk-off di Severini per andare a vincere con il punteggio di 3-2.