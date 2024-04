Beach volley, che spettacolo Menegatti/Gottardi! Dominate le tedesche: sono in semifinale a Tepic

Non si fermano le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi che conquistano l’accesso alla semifinale dell’Elite 16 di Tepic, blindando così una qualificazione olimpica di fatto già acquisita ma dimostrando di essere ormai nell’elite del beach volley mondiale. Una vittoria netta, limpida, senza discussioni per le azzurre contro le tedesche Muller/Tillmann che arrivavano dalla prestigiosa affermazione contro le numero 2 del mondo, le statunitensi Nuss/Kloth.

Non c’è stata partita nel primo parziale con le azzurre che hanno piazzato il primo break di 4-0 per salire sull’8-4 e non si sono più fatte avvicinare dalle rivali, salendo sul 14-8 e aprendosi la strada per il fin troppo facile successo con il punteggio di 21-10. Le italiane non si sono distratte, anzi sul 4-4 hanno piazzato un break micidiale di 8-0 (12-4) che di fatto ha deciso il match. La coppia tedesca ha provato a tornare sotto nel finale ma si è arresa con il punteggio di 21-15.

Menegatti/Gottardi affronteranno in semifinale questa notte alle 4 le olandesi Stam/Schoon che finora hanno vinto tutti e quattro gli scontri diretti con le azzurre (l’ultimo è valso il terzo posto all’Elite 16 di Parigi) e c’è un precedente anche su questa sabbia un anno fa con successo 2-0 821-16, 21-15) delle olandesi.

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale: Boermans/de Groot (NED)-George/Andre (BRA), Herrera/Gavira (ESP)-Diaz/Alayo (CUB), van de Velde/Immers (NED)-Ehlers/Wickler (GER), Åhman/Hellvig (SWE)-Bryl/Łosiak (POL)

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: Müller/Tillmann (GER)-Gottardi/Menegatti (ITA) 0-2 (10-21, 16-21), Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (21-12, 23-25, 15-9), Ittlinger/Borger (GER)-Carol/Barbara (BRA) 0-2 (18-21, 13-21), Hüberli/Brunner (SUI)-Melissa/Brandie (CAN) 2-0 (21-15, 21-19).

Semifinali: Gottardi/Menegatti (ITA)-Stam/Schoon (NED), Carol/Barbara (BRA)-Hüberli/Brunner (SUI)