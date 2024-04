Softball, Serie A1 2024: Collecchio e Castellana si dividono le gioie domenicali

Si è giocato quest’oggi l’ultimo doppio confronto necessario affinché fosse portata a conclusione la seconda giornata di Serie A1 2023-2024 di softball. La sfida è quella tra Collecchio e Castellana, sempre incerta in entrambe le occasioni.

Nel primo match, in particolare, comincia bene Bassi che va in prima, poi ruba la base e su singolo di Marsteller firma l’1-0 per Collecchio. Fa quasi la stessa cosa Gregnanin pochi minuti dopo, con l’aiuto dei sacrifici di Casetta e Beltrame. L’1-1 permane fino al sesto inning, quando, a basi piene, entrano tre punti a favore di Castellana con il doppio di Sbrissa che vale il 4-1. Nel settimo, poi, l’attacco casalingo fa il resto, e tocca a Colonna il doppio da due punti del 5-4 a favore di Collecchio.

In gara-2 le acque si smuovono nella terza ripresa: base su ball, avanzamento su base rubata e poi corsa a casa su singolo di De Jonge portano Fabbian a siglare l’1-0 di Castellana. Collecchio pareggia con Colonna che manda Lori a firmare l’1-1, poi nel quarto inning arriva il vantaggio con proprio Lori che trova il doppio che lancia Khady verso il 2-1.

Il patatrac le padrone di casa lo combinano nel sesto, con un errore difensivo che regala due punti a Castellana e poi un ulteriore ne entra col singolo di Fabbian: 4-2. Stavolta la rimonta non arriva di pochissimo: dopo il solo homer di Marsteller, e con 2 out, Colonna trova il singolo al centro, ma Ponza viene eliminata appena prima di portare il tabellone sul 4-4. In breve, 4-3 Castellana.