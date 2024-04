Sinner sarà a Madrid dopo il problema fisico? Arriva la risposta dell’azzurro: “Non per vincere il torneo”

Jannik Sinner è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano si trovava comodamente in vantaggio per 3-1 nel terzo set e ha avuto a disposizione una palla per operare il secondo break, indirizzando in maniera nitida la partita. Il giudice di serie Aurélie Tourte non ha però chiamato il doppio fallo commesso dal greco al servizio (seconda palla fuori di una decina di centimetri) e la partita è stata condizionata, perché poi il fuoriclasse altoatesino ha accusato dei problemi fisici e ha subito la rimonta da parte dell’ellenico.

I crampi che hanno afflito il 22enne nella parte conclusiva dell’incontro destano qualche preoccupazione. L’auspicio è che Jannik Sinner recuperi prontamente da questa problematica, magari condizionata anche a livello nervoso dell’episodio arbitrale e possibile frutto anche della maratona di ieri contro Holger Rune. Durante la conferenza stampa di ieri, Jannik Sinner ha dichiarato che avrebbe fatto un richiamo di preparazione dopo Montecarlo e che poi avrebbe partecipato al Masters 1000 di Madrid.

Si pensava che qualcosa sarebbe cambiato dopo quanto successo oggi pomeriggio nel Principato e che magari si potesse prendere un periodo di riposo, per poi incominciarsi ad allenarsi e arrivare più fresco agli Internazionali d’Italia. D’altronde manca un mese al Masters 1000 di Roma, che inizierà il 9 maggio. Questa sarebbe tra l’altro l’ultima finestra per fermarsi un attimo, perché poi dopo Roma si susseguiranno in rapida serie il Roland Garros (secondo Slam della stagione), Wimbledon (terzo Slam, preceduto da alcuni tornei sull’erba) e le Olimpiadi di Parigi 2024).

Jannik Sinner ha però ribadito anche nella conferenza stampa svolta dopo il match con Tsitsipas che sarà a Madrid: “Madrid sarà un torneo di totale preparazione per Roma e Parigi, lavoreremo tanto in palestra. Se vincerò uno o due turni mi andrà benissimo, l’obiettivo non sarà sicuramente di andare a vincere il torneo”.

Jannik Sinner sta giocando al massimo livello da tre mesi abbondanti: ha vinto Australian Open, ATP 500 di Rotterdam e Masters 1000 di Miami, fermandosi in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells. Vanno però fatte anche altre valutazioni: non andare a Madrid comporterebbe la rinuncia a punti preziosi che potrebbero risultare importanti per la rincorsa al numero 1 del ranking ATP, anche se Sinner potrebbe giustamente ritenere più importante ritrovare la forma migliore in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Lo scorso anno non giocò più dopo Montecarlo, ma poi uscì prematuramente a Roma e al Roland Garros (): non è un bel ricordo.