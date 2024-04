Sinner rifugge ancora da proposte extra-tennis: no al servizio per le ‘Iene’

Jannik Sinner sta diventando sempre di più un fenomeno di massa sul suolo italiano. Il suo successo agli Australian Open lo ha reso una vera e propria superstar per il Bel Paese, con lo star system che prova ad accaparrarsi ogni possibile pezzetto di lui. Ma il numero 2 al mondo non si smuove di un millimetro: pensa solo ed esclusivamente al tennis.

Già subito dopo il successo storico in Australia, il ragazzo di Sesto Pusteria aveva rifiutato la possibilità di presenziare al successivo Festival di Sanremo, declinando l’invito di Amadeus parlando di come avesse bisogno di allenarsi in vista dei successivi tornei sul cemento. Anche oggi Jannik è stato ‘preso d’assalto’, stavolta dalle Iene dopo un allenamento a Montecarlo.

L’inviato del programma Mediaset Stefano Corti è apparso sulle tribune del campo di allenamento del Principato, presentandosi con delle racchette da ping pong e sfidandolo goliardicamente ad alcuni scambi di ping pong, come ripreso dalle telecamere del Corriere della Sera. L’allievo di Simone Vagnozzi ha mantenuto il suo aplomb, dicendo un “No, no… io con voi...”.

Nel mentre Jannik ha continuato a scattarsi un paio di foto con dei giovani fan, mentre l’inviato delle Iene insisteva per gli scambi dopo il trattamento fisico. Sinner ha risposto che fosse tardi dopo il trattamento, con Corti che ha provato ad insistere mentre l’azzurro raggiungeva gli spogliatoi dicendogli un ‘sì, sì, aspettatemi, prima faccio il trattamento‘, lasciando così con il punto di domanda verso le ore successive. Il voler evitare la luce dei riflettori che va in estremo contrasto con le continue foto che faceva con i propri tifosi, volendo comunque mantenere un rapporto con i suoi supporters. Questo è anche il brutto del diventare un giocatore di livello super, con tutti che vogliono un pezzo di te. Ma Sinner vuole pensare solo alla propria carriera, e sui social in molti hanno applaudito al suo gesto.