Scherma, apoteosi azzurra a Tbilisi. Volpi guida un fantastico poker sul podio in Coppa del Mondo

L’Italia monopolizza il podio della prova di Coppa del Mondo di fioretto femminile a Tbilisi. Un vero e proprio tripudio azzurro in Georgia, con la vittoria di Alice Volpi, il secondo posto di Arianna Errigo ed il terzo di Martina Favaretto e Anna Cristino. Per il CT Stefano Cerioni è il terzo poker da quando è tornato a ricoprire questo ruolo all’interno della scherma italiana, visto che era già accaduto lo scorso gennaio agli uomini nella tappa di Parigi e un anno fa alle donne all’Europeo di Plovdiv.

Per Volpi si tratta del nono successo della carriera nel circuito di Coppa del Mondo ed in questa stagione era già salita sul gradino più alto del podio a Novi Sad. Nell’ultimo atto a Tbilisi la toscana ha superato Arianna Errigo con il punteggio di 15-9.

Il podio come detto è stato completato da Martina Favaretto, sconfitta per 15-8 da Errigo, e poi da una sorprendente Anna Cristino, che per la prima volta in carriera riesce a conquistare il podio in Coppa del Mondo. Un risultato eccezionale quello della 22enne azzurra, che si è arresa in semifinale a Volpi con il punteggio di 15-11.

Un risultato di squadra semplicemente formidabile e che ha visto la presenza nei quarti di finale anche di Francesca Palumbo, battuta nel derby da Errigo per 15-11. Sempre nei quarti Volpi era riuscita a battere all’ultima stoccata per 15-14 la cinese Chen Qingyuan, riuscendo così a creare il poker azzurro sul podio.

Altri due derby poi negli ottavi di finale. Martina Favaretto ha infatti eliminato Erica Cipressa con il punteggio di 15-3, mentre spettacolare la sfida tra Cristino e Martina Batini, che si è chiusa all’ultima stoccata per 15-14 in favore della prima.

Domani si disputerà la prova a squadre con ovviamente l’Italia che si presenta come la nazione da battere. Il quartetto scelto dal CT Stefano Cerioni vedrà scendere in pedana Alice Volpi, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Martina Batini.