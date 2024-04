Scheldeprijs 2024: Tim Merlier beffa Jasper Philipsen, ottavo Matteo Moschetti

Calendario del ciclismo che resta intensissimo: nella settimana che porta dal Giro delle Fiandre alla Parigi-Roubaix si corre in Spagna ai Paesi Baschi ma anche in Belgio, con la Scheldeprijs, consueta classica completamente pianeggiante e dedicata ai velocisti giunta alla sua 112ma edizione. A vincere è Tim Merlier: ottavo successo in stagione per il velocista della Soudal-QuickStep, devastante con il suo scatto negli ultimi 150 metri.

Diversi corridori hanno provato ad animare la corsa nelle prime fasi di gara, tanti gli scatti anche entrati nel circuito finale (tra gli ultimi a provarci il giovane belga della Lotto Dstny Liam Slock), ma ovviamente il gruppo non ha lasciato spazio agli attaccanti ed il tutto si è deciso allo sprint.

La volata è stata praticamente una rivincita della De Panne vista due settimane fa: questa volta Tim Merlier, nonostante una foratura ad una ventina chilometri dall’arrivo, è riuscito a prevalere sul connazionale Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). A completare il podio Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla).

Due italiani nella top-10: positiva l’ottava piazza di Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), mentre è decimo Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team).