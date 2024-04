Scacchi, Torneo dei Candidati 2024: Ian Nepomniachtchi va in testa alla vigilia del riposo

Quarto giorno consecutivo di partite al Torneo dei Candidati 2024 di Toronto, in questo caso con sede unica tra uomini e donne che concorrono per la rispettiva ricerca della sfida ai Campioni del Mondo in carica, Ding Liren e Ju Wenjun. Sono definiti i leader solitari delle due classifiche: da una parte Ian Nepomniachtchi, dall’altra Tan Zhongyi.

Nepo, in particolare, in una giornata nella quale le altre partite non regalano particolari emozioni (un paio di finali patti di Donna e la velocissima tripla ripetizione di posizione di Nakamura-Praggnanandhaa), si prende la vittoria su Vidit Gujrathi. Per il russo è la seconda, così come è seconda sconfitta per l’indiano, decisamente opaco finora. Lanciato un bell’attacco in uscita dalla Spagnola (variante Berlinese), con posizione ad ampio respiro, Nepomniachtchi sfrutta un paio di grossi errori di Vidit nelle vicinanze del controllo del tempo (aveva pochi minuti per arrivare alla 40a contro i quasi 50 del russo) e ne forza l’abbandono dopo 44 mosse e un pedone e7 che sarà inevitabilmente promosso a Donna.

Ben diversa la situazione tra le donne, dove l’unica vittoria arride alla bulgara Nurgyul Salimova. Per lei vale in un certo senso il fattore “sbaglia bene chi sbaglia per penultima” contro la leggenda indiana Humpy Koneru, perché tra la 22a e la 25a la non facile posizione rivela le sue parti complesse. Le due sono anche in grosse ristrettezze di tempo fin da quel momento, ma Salimova per 15 mosse non sbaglia più nulla, poi nemmeno nel finale con Torre e Alfiere e due pedoni contro Torre e Cavallo soli: si finisce dopo 62 mosse.

In campo femminile si può definire sicuramente questa come la giornata delle occasioni sprecate: non gestisce un finale vinto (anche se non del tutto intuitivo) l’ucraina Anna Muzychuk contro la cinese Lei Tingjie, la russa Kateryna Lagno non riesce a conquistare il punto intero contro l’altra cinese Tan Zhongyi dopo aver avuto prospettive molto interessanti. Solo la Goryachkina-Vaishali è priva di emozioni.

Classifiche: tra gli uomini comanda Nepomniachtchi con 3 davanti a D Gukesh e Fabiano Caruana con 2,5, poi Praggnanandhaa a 2 e, tutti insieme, Hikaru Nakamura, Nijat Abasov, Alireza Firouzja e Vidit e 1,5. In pratica, per i due USA, i tre indiani, l’azero e il francese ci sarà un bel da farsi. Quanto alle donne, Tan Zhongyi resta davanti a 3 con Goryachkina a 2,5, Lagno, Vaishali e Salimova a 2, Koneru, Lei Tingjie e Muzychuk a 1,5.

4° TURNO – OPEN

NAKAMURA-PRAGGNANANDHAA 0,5-0,5

NEPOMNIACHTCHI-VIDIT 1-0

CARUANA-GUKESH 0,5-0,5

ABASOV-FIROUZJA 0,5-0,5

4° TURNO – DONNE

GORYACHKINA-VAISHALI 0,5-0,5

LAGNO-TAN ZHONGYI 0,5-0,5

SALIMOVA-KONERU 1-0

MUZYCHUK-LEI TINGJIE 0,5-0,5