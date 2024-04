A che ora Marcell Jacobs in gara a Jacksonville? Programma, tv, streaming, avversaria, corsia

Marcell Jacobs farà il proprio ritorno in gara nella giornata di sabato 27 aprile (tra le ore 21.00 e le ore 21.30 italiane). Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista a Jacksonville (Florida, USA), località dove da qualche mese si allena alla corte di Rana Reider. Il velocista lombardo sarà una delle grandi stelle dell’evento East Coas Relays, in programma all’Hodges Stadium nella University of North Florida.

Marcell Jacobs, che non gareggia da 230 giorni, cercherà di dare un chiaro segnale e proverà anche a scendere sotto il muro dei dieci secondi per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia una sfida pirotecnica con tre suoi compagni di allenamento: lo statunitense Trayvon Bromell (due volte bronzo ai Mondiali), il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e il giapponese Hakim Sani Brown (10.02 e 10.04 di recente).

A CHE ORA LA GARA DI MARCELL JACOBS A JACKSONVILLE?

Sabato 27 aprile

Tra le ore 21.00 e le ore 21.30 italiane (orario esatto da definire)

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A JACKSONVILLE: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: da definire.

Diretta streaming: da definire.