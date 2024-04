Rugby: Viadana domina Colorno nei playoff della Serie A Elite

Si è conclusa la prima sfida valevole per i playoff della Serie A Èlite di rugby e in campo sono scese il Viadana e il Colorno. Un derby emiliano tra la formazione che ha chiuso al primo posto la stagione e il XV guidato da Casellato e Frati e che puntava a un colpaccio a sorpresa. Ecco come è andata.

Parte bene la squadra di casa che dopo 7 minuti fa esultare lo Zaffanella, quando è Locatelli a sfondare e prima meta del match per il 5-0 iniziale. Reagisce subito il Colorno, che si porta prepotentemente in attacco, conquista una punizione e Hugo va sulla piazzola per il 5-3. Sulla ripresa del gioco, subito avanti di Colorno, mischia per Viadana e sulla seguente azione palla che arriva a Baronio e seconda meta dei padroni di casa per il 12-3.

È tanta la pressione che Viadana mette sulla difesa del Colorno e al 22’ arriva la terza meta dei padroni di casa, con il tallonatore Luccardi che si stacca dal punto d’incontro e schiaccia per il 19-3. Va vicino alla meta del bonus la squadra di casa al 29’, ma il giocatore viene tenuto alto e nulla di fatto. Molto falloso Colorno, in grande sofferenza, e alla mezz’ora allunga dalla piazzola Viadana per il 22-3. Provano a reagire gli ospiti, ma non sfondano contro l’ottima difesa dei gialloneri e si va così al riposo.

Spinge ancora Viadana a inizio ripresa e dopo 5 minuti conquista una nuova punizione per il 25-3. Reazione furibonda del Colorno, che si butta in avanti, spinge partendo da un paio di buone touche e obbliga più volte i padroni di casa al fallo. Ancora un’infrazione di Viadana, richiamo dell’arbitro, ma sulla seguente mischia sono i padroni di casa a imporsi e occasione buttata dagli ospiti. E, così, sul ribaltamento di fronte è un fallo di Colorno a mandare nuovamente sulla piazzola i gialloneri per il 28-3.

Match ormai deciso e Viadana che fa il primo passo verso la finale di Parma. Ultimo quarto di gioco che, però, resta molto teso e agonistico, con anche qualche accenno di nervosismo di troppo. E prima della fine arriva anche il cartellino giallo per Gullo Palazzani, per un in avanti volontario, uno per Samuele Locatelli, per placcaggio alto, uno per Riccardo Schinchirimini, che lascia i suoi in 13. Arrivano, nel finale la meta di Colorno prima e di Viadana a tempo scaduto che fissano il punteggio finale sul 33-10.