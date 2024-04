Rugby: in Serie A Elite Viadana chiude in vetta. Mogliano ai playoff, flop Fiamme Oro

Si è conclusa la regular season della Serie A Elite di rugby e le ultime sentenze sono state scritte. Se negli anticipi di ieri i Lyons Piacenza avevano raggiunto Vicenza come coppia di squadre retrocesse, da decidere era ancora la prima della classifica e l’ultima qualificata per i playoff. E la domenica ovale ha sorriso a Viadana e Mogliano, mentre restano deluse Rovigo e, soprattutto, le Fiamme Oro, che concludono una stagione fallimentare fuori dalla zona playoff.

Nelle partite di oggi, infatti, nette vittorie sia per il Rovigo sia per il Viadana e, conquistando entrambe il bonus, classifica che non cambia, con Viadana che chiude al primo posto con 61 punti e rossoblù secondi a quota 60. E il ko per 20-35 in casa subito contro Viadana condanna anche le Fiamme Oro, che restano in settima posizione, dietro al Mogliano e fuori dalla zona playoff.

I due gironi dei playoff, dunque, vedranno in campo nel girone 1 Viadana, Valorugby Emilia e Colorno, quindi un terzetto emiliano da un lato; mentre nel girone 2 ci saranno Rovigo, Petrarca Padova e Mogliano, quindi un terzetto tutto veneto.

SERIE A ELITE – RISULTATI

Sitav Lyons v HBS Colorno 23-26

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto 38-28

Femi-CZ Rovigo v Rangers Vicenza 54-7

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana 20-35

SERIE A ELITE – CLASSIFICA FINALE

Rugby Viadana 1970 61; Femi-CZ Rovigo 60; Petrarca Padova 54; Valorugby Emilia 47; HBS Colorno 46; Mogliano Veneto Rugby 33; Fiamme Oro Rugby 31; Sitav Rugby Lyons 28; Rangers Vicenza 3