Rugby: il Leinster si regala un All Black per la prossima stagione

Il Leinster sta dominando l’United Rugby Championship ed è arrivato in semifinale nella Champions Cup. I dubliners sono uno dei club più vincenti negli ultimi anni, ma la squadra irlandese non vuole certo fermarsi e per la prossima stagione ha messo sotto contratto uno dei giocatori più forti al mondo.

La prossima stagione, infatti, a Dublino sbarcherà Jordie Barrett, fratello degli altri All Blacks Beauden e Scott, e che ha sin qui conquistato 57 caps con la maglia della Nuova Zelanda. Barrett si prenderà un anno sabbatico (non lo vedremo, dunque, a novembre contro l’Italia) dalla nazionale e giocherà in Europa con il Leinster.

“Dublino e i suoi dintorni sono per noi un posto speciale: abbiamo diversi parenti e legami con questa zona dell’Irlanda. Da atleta e da professionista ho pensato al fatto di cogliere al volo questa opportunità, anche perché la carriera è breve e non sai mai se poi queste chance ti ricapitano” ha dichiarato Jordie Barrett confermando la firma del contratto.

“Accogliamo Jordie Barrett, un All Black con oltre 50 presenze e un valore e un’esperienza incredibile, all’interno della nostra squadra. Lo abbiamo sentito: lui non vede l’ora di essere qui, e anche noi non vediamo l’ora di averlo a disposizione. Sono certo che tutti impareremo da lui e anche noi vogliamo lasciare qualcosa a lui” le parole, invece, del coach del Leinster Leo Cullen.