Rugby femminile: Locatelli “Con la Scozia troppi errori, c’è voglia di riscatto”

Si chiude sabato il Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e l’Italia di Nanni Raineri sarà impegnata a Cardiff contro il Galles. Le azzurre arrivano all’appuntamento dopo il brutto ko subito contro la Scozia a Parma e l’Italia è cosciente che giocando come settimana scorsa non potrà sperare di imporsi con il Galles. E a sottolinearlo è la veterana Isabella Locatelli.

“Sicuramente la Scozia è migliorata tanto e ha sfrutta bene le occasioni che ha avuto, noi abbiamo fatto tanti errori invece. Nel secondo tempo siamo entrate forse un po’ più giù di testa rispetto a loro, e questo ha fatto la differenza. Forse l’ansia della partita ha inciso, e perdere tanti palloni non ha aiutato e ha consentito alla Scozia di gestire meglio il match” ha detto la terza linea azzurra.

Che evidenzia come, sin qui, il Sei Nazioni azzurro non è stato facile. “Siamo state altalenante, si sono viste tante cose positive e tante su cui lavorare. Il gruppo sta cambiando e quindi avevamo un po’ messo in conto che potesse accadere. Secondo me è comunque un Sei Nazioni sufficiente, dovevamo giocarci meglio le nostre occasioni e avere un’altra mentalità in alcune partite, ma è un lavoro che va fatto sul lungo periodo” ha detto l’azzurra.

E in vista del Galles serve un’altra Italia. “C’è tanta voglia di riscatto. C’è un sentimento di rivalsa e la volontà di vincere la partita e arrivare più in alto possibile in classifica, anche se per il podio è difficile fare calcoli, quello verrà dopo. La cosa più importante adesso è giocare al meglio la nostra partita e provare a vincerla, poi si vedrà a che punto siamo arrivate. Spesso perdiamo dei palloni per una questione di mentalità: abbiamo avuto occasioni per fare punti e le abbiamo sprecate, forse gli errori sono stati legati anche a un fattore emotivo legato all’essere sotto nel punteggio” ha concluso Isabella.