Beach volley, Menegatti/Gottardi: che rimonta con le campionesse iridate! Ranghieri/Carambula a un soffio dall’impresa

Una vittoria, e che vittoria, e due sconfitte per l’Italia del beach volley nei match di esordio delle tre coppie azzurre al torneo Elite 16 di Tepic in Messico. Il successo arriva grazie alla grande rimonta di Gottardi/Menegatti contro le campionesse del mondo statunitensi Hughes/Cheng, mentre in campo maschile sono le coppie italiane a subire le rimonte: Ranghieri/Carambula in una sfida bellissima contro i campioni del mondo cechi Perusic/Schweiner e Nicolai/Cottafava contro gli espertissimi spagnoli Herrera/Gavira alla disperata caccia di punti per la qualificazione olimpica.

Grande partita quella di Menegatti7Gottardi contro Hughers/Cheng che hanno letteralmente dominato il primo set, vinto con il punteggio di 21-13. Nel secondo set, sotto 7-10, le azzurre hanno piazzato un break di 7-2 portandosi in vantaggio 14-12, poi non si sono più fermate fino al 21-16 che ha pareggiato il conto. Nel tie break le italiane si sono trovate a rincorrere da subito (3-6 e 7-9) ma un break di 5-0 ha permesso loro di superare le rivali (12-9)e di gestire il vantaggio fino al 15-13 finale. Le azzurre proseguiranno il loro cammino nella notte alle 4.00 contro le canadesi Pavan/McBain, ripescate dalle qualificazioni. Successo azzurro nell’unico precedente fra le due coppie, lo scorso anno a Gstaad. L’impegno nel girone della coppia italiana si chiuderà alle 19.00 contro le spagnole Liliana/Paula, anche loro provenienti dalle qualificazioni e anche loro sconfitte dalle azzurre nell’unico precedente, lo scorso anno ad Edmonton.

Sconfitta che brucia quella subita da Ranghieri/Carambula che sono stati ad un passo dall’ottenere un successo eclatante contro i campioni iridati cechi Perusic/Schweiner al termine di un match combattutissimo. Nel primo set, dopo una prima fase equilibrata, gli azzurri sono scattati avanti sul 14-12 ed hanno mantenuto a distanza i rivali chiudendo 21-18.

Nel secondo set Perusic/Schweiner sono partiti meglio portandosi sul 10-6 ma gli azzurri hanno rimontato fino al 16 pari prima del break dei cechi che si sono trovati sul 19-16 ed hanno pareggiato il conto con il punteggio di 21-19. Tie break schizofrenico in avvio: 2-6 per i cechi, poi sei pari e poi partita punto a punto con le due coppie vicinissime fino al 14 pari quando i campioni del mondo hanno messo a segno due punti consecutivi vincendo 16-14. Nella notte italiana (alle 3.00) la coppia azzurra affronterà i trionfatori di Recife, i brasiliani George/Andrè in quella che invece sarà la settima sfida tra le due coppie (bilancio in parità con tre vittorie a testa finora), mentre alle 21.00 se la vedranno con i polacchi Bryl/Losiak contro cui conquistarono un anno esatto fa il terzo posto all’Elite 16 di Doha: 2-1 per gli azzurri i precedenti.

Sconfitta con tanto amaro in bocca per Nicolai/Cottafava (che stanno impostando la loro preparazione in funzione dei Giochi Olimpici) contro gli spagnoli Herrera/Gavira, che hanno vinto 2-1 una sfida per loro molto importante per la qualificazione a Parigi. Nel primo set grande equilibrio e piccolo vantaggio conquistato dagli azzurri sul 15-13 che sfocia nel 21-18 conclusivo. Nel secondo set non basta agli italiani il vantaggio 15-13 per dormire sonni tranquilli: gli spagnoli operano il sorpasso sul 16-17 e nel finale chiudono con il punteggio di 19-21. Nel tie break gli iberici scattano avanti 11-9, Nicolai/Cottafava pareggiano a quota 11 ma poi subiscono un break di 1-4 e si devono arrendere (12-15). La coppia azzurra tornerà in campo alle 7.00 per affrontare i forti olandesi Boermans/de Groot, sconfitti due volte nelle sfide dirette con una sola vittoria. In chiusura Nicolai/Cottafava se la vedranno domani all’1.00 con gli statunitensi Crabb/Brunner, reduci dal trionfo fi Guadalajara e battuti al tie break dagli azzurri nell’unico precedente nel novembre scorso.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-14, 22-20), Ahman/Hellvig (SWE)-van de Velde/Immers (NED) 2-1 (16-21, 21-16, 15-12). 2.10: van de Velde/Immers (NED)-Grimalt/Grimalt (CHI), Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED). 20: Åhman/Hellvig (SWE)-Grimalt/Grimalt (CHI), Brouwer/Meeuwsen (NED)-van de Velde/Immers (NED).

Pool B. Bryl/Łosiak (POL)-George/Andre (BRA) 0-2 (26-28, 15-21), Perusic/Schweiner (CZE)-Ranghieri/Carambula (ITA) 2-1 (18-21, 21-19, 16-14). 3.00: Ranghieri/Carambula (ITA)-George/Andre (BRA), Perusic/Schweiner (CZE)-Bryl/Łosiak (POL). 21.00: Perusic/Schweiner (CZE)-George/Andre (BRA), Bryl/Łosiak (POL)-Ranghieri/Carambula (ITA).

Pool C. 22.00: Cottafava/Nicolai (ITA)-Herrera/Gavira (ESP) 1-2 (21-18, 19-21, 12-15), Boermans/de Groot (NED)-Crabb/Brunner (USA) 2-0 (21-14, 21-19). 8.00: Crabb/Brunner (USA)-Herrera/Gavira (ESP), Boermans/de Groot (NED)-Cottafava/Nicolai (ITA). 1.00: Boermans/de Groot (NED)-Herrera/Gavira (ESP), Cottafava/Nicolai (ITA)-Crabb/Brunner (USA).

Pool D. Ehlers/Wickler (GER)-Diaz/Alayo (CUB), Partain/Benesh (USA)-Sarabia /Cruz (MEX). 5.00: Sarabia /Cruz (MEX)-Diaz/Alayo (CUB), Partain/Benesh (USA)-Ehlers/Wickler (GER), domani 0.00: Partain/Benesh (USA)-Diaz/Alayo (CUB), Ehlers/Wickler (GER)-Sarabia /Cruz (MEX).

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool A: 17.50: Müller/Tillmann (GER)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-11, 21-17), Ittlinger/Borger (GER)-Hüberli/Brunner (SUI) 0-2 (13-21, 20-22). 1.20: Hüberli/Brunner (SUI)-Wang/Dong (CHN), Ittlinger/Borger (GER)-Müller/Tillmann (GER). 18.00: Ittlinger/Borger (GER)-Wang/Dong (CHN), Müller/Tillmann (GER)-Hüberli/Brunner (SUI).

Pool B. Liliana/Paula (ESP)-Pavan/McBain (CAN) 1-2 (18-21, 21-18, 13-15), Hughes/Cheng (USA)-Gottardi/Menegatti (ITA) 1-2 (21-13, 16-21, 14-16). 4.00: Gottardi/Menegatti (ITA)-Pavan/McBain (CAN) 1-2 (13-21, 21-16, 13-15), Hughes/Cheng (USA)-Liliana/Paula (ESP). 19.00: Hughes/Cheng (USA)-Pavan/McBain (CAN), Liliana/Paula (ESP)-Gottardi/Menegatti (ITA).

Pool C. Stam/Schoon (NED)-Klinger/Klinger (AUT) 2-0 (21-18, 21-9), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER) 1-2 (17-21, 21-13, 14-16). 0.30: Ludwig/Lippmann (GER)-Klinger/Klinger (AUT), Nuss/Kloth (USA)-Stam/Schoon (NED). 22.00: Nuss/Kloth (USA)-Klinger/Klinger (AUT), Stam/Schoon (NED)-Ludwig/Lippmann (GER).

Pool D. 20.20: Melissa/Brandie (CAN)-Tainá/Victoria (BRA) 2-1 (19-21, 22-20, 15-13), Carol/Barbara (BRA)-Gutierrez/Flores (MEX) 2-0 (21-13, 21-10). 6.00: Gutierrez/Flores (MEX)-Tainá/Victoria (BRA), Carol/Barbara (BRA)-Melissa/Brandie (CAN). 23.00: Carol/Barbara (BRA)-Tainá/Victoria (BRA), Melissa/Brandie (CAN)-Gutierrez/Flores (MEX)