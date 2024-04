Ranking WTA (1° aprile 2024), Swiatek sempre saldamente in testa, che scalata per Collins. Paolini in top 15

Nonostante un torneo non brillante a Miami, Iga Swiatek resta in testa alla classifica WTA: la polacca è ancora largamente al comando davanti ad Aryna Sabalenka e a Coco Gauff. L’unico cambiamento che riguarda la top 10 è la scalata di Maria Sakkari dalla nona alla settima posizione. 22esima piazza con il titolo a Miami per Danielle Collins, che recupera 34 posizioni.

RANKING WTA

Lunedì 1° aprile 2024

1 Iga Swiatek 10835

2 Aryna Sabalenka 8045

3 Coco Gauff 7205

4 Elena Rybakina 5848

5 Jessica Pegula 4860

6 Ons Jabeur 4118

7 Maria Sakkari 4030

8 Qinwen Zheng 3995

9 Marketa Vondrousova 3895

10 Jelena Ostapenko 3438

Resta in quattordicesima posizione Jasmine Paolini anche dopo il torneo in Florida: la toscana è ancora la numero 1 italiana. In top 100 anche Lucia Bronzetti che sale di una posizione al numero 48, così come Elisabetta Cocciaretto che scende al numero 56 e Martina Trevisan che perde 20 posizioni e ora è numero 81. Esce fuori dalle prime 100 Sara Errani, ora numero 117.

TOP TEN ITALIANE

14 Jasmine Paolini 2865

48 Lucia Bronzetti 1231

56 Elisabetta Cocciaretto 1127

81 Martina Trevisan 879

109 Camila Giorgi 691

117 Sara Errani 654

147 Lucrezia Stefanini 506

235 Nuria Brancaccio 320

277 Silvia Ambrosio 271

298 Giorgia Pedone 240