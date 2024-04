Ranking ATP (15 aprile 2024): Jannik Sinner resta n.2 del mondo. Sale Sonego e scende Berrettini

E siamo a quota 421. È questo lo spaventoso dato che riguarda Novak Djokovic, relativo alle settimane da n.1 del mondo. Il campione serbo resta sul trono del tennis mondiale, dopo aver raggiunto le semifinali del Masters1000 di Montecarlo. Alle sue spalle, nel ranking ATP, troviamo Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Sinner, capace di confermare il penultimo atto raggiunto l’anno scorso nel Principato, avrebbe desiderato accumulare punti e avvicinarsi a Nole alla fine della sette-giorni sulla terra rossa monegasca. L’esito poco fortunato, però, della partita contro Stefanos Tsitsipas non gli ha permesso di accorciare le distanze dall’asso nativo di Belgrado. Tuttavia, tenuto conto delle scadenze future di Djokovic, l’obiettivo “n.1” è fattibile.

Tsitsipas trionfante per la terza volta in carriera a Montecarlo e per questo tornato in top-10 (n.7). Posizioni guadagnate anche dal norvegese Casper Ruud (n.6), capace di battere il n.1 ATP in semifinale nel 1000 del Principato e sconfitto dal greco nell’atto conclusivo. Hanno perso posizioni il russo Andrey Rublev (n.8) e soprattutto il danese Holger Rune, battuto da Sinner nei quarti di finale e da oggi n.12. Da notare la presenza di due giocatori con il rovescio una mano in top-10: il citato Tsitsipas e il bulgaro Grigor Dimitrov (n.1o).

RANKING ATP (TOP-10)

1. Novak Djokovic 10035

2. Jannik Sinner 8750

3. Carlos Alcaraz 8645

4. Daniil Medvedev 7.085

5. Alexander Zverev 5425

6. Casper Ruud 4025

7. Stefanos Tsitsipas 3995

8. Andrey Rublev 3935

9. Hubert Hurkacz 3675

10. Grigor Dimitrov 3640

In casa Italia, detto di Sinner, Lorenzo Musetti (n.24) si tiene in linea di galleggiamento, dopo aver raggiunto gli ottavi al Country Club. Alle sue spalle troviamo Matteo Arnaldi (n.40), Lorenzo Sonego (n.51) in ascesa, Flavio Cobolli (n.62), Luciano Darderi (n.64), Luca Nardi (n.81), Fabio Fognini (n.95) e Matteo Berrettini (n.98), che vista l’uscita di scena al primo turno del 1000 monegasco ha perso 14 posizioni rispetto alla settimana passata.

AZZURRI NEI PRIMI 200

24. Lorenzo Musetti 1510

40. Matteo Arnaldi 1121

51. Lorenzo Sonego 986

62. Flavio Cobolli 880

64. Luciano Darderi 875

81. Luca Nardi 718

95. Fabio Fognini 642

98. Matteo Berrettini 630