Chi affronterà Sinner nell’ATP di Montecarlo: tutti i possibili incroci turno per turno

Jannik Sinner ha chiuso un trimestre da sogno con le vittorie agli Australian Open, al torneo ATP 500 di Rotterdam e al Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano si è issato al secondo posto del ranking ATP e ora sta dando la caccia al numero 1 del mondo, mettendo nel mirino il serbo Novak Djokovic. Il fuoriclasse altoatesino è stato impeccabile sul cemento, firmando un sontuoso record di ventidue vittorie e una sola sconfitta (contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nel Masters 1000 di Indian Wells), ora l’annata agonistica proseguirà sulla terra rossa.

Prossimo appuntamento al Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 7 al 14 aprile. Il 22enne abbraccerà il mattone tritato del Principato, dove tra l’altro risiede e si allena. L’azzurro cercherà di difendere, e possibilmente migliorare, la semifinale raggiunta dodici mesi fa in Costa Azzurro. Il nostro portacolori usufruirà di un bye e debutterà direttamente al secondo turno, dove se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra lo statunitense Sebastian Korda e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Gli avversari all’orizzonte non andranno sottovalutati da parte di Jannik Sinner, anche perché sono rispettivamente numero 27 e numero 28 della graduatoria internazionale. Con Korda c’è un amaro precedente risalente a inizio 2023, quando l’americano si impose ai quarti di finale dell’ATP 2023 di Adelaide. Con Fokina l’unico incrocio è risalente al 2022: una vittoria in rimonta a Dubai. Da prendere con le pinze l’eventuale ottavo di finale contro uno tra il kazako Alexander Bublik, il croato Borna Coric, il tedesco Jan-Lennard Struff e l’argentino Sebastian Baez.

L’asticella si alzerebbe in maniera rilevante in vista dei quarti di finale, considerando la caratura dei possibili avversari. All’orizzonte potrebbero infatti palesarsi la rivincita contro il danese Holger Rune (che lo sconfisse in semifinale dodici mesi fa), un nuova sfida contro il bulgaro Grigor Dimitrov (liquidato nell’atto conclusivo di Miami domenica scorsa), un derby con Matteo Arnaldi o Matteo Berrettini. Sono infatti questi i nomi di maggiore rilievo in quello spicchio di tabellone, in cui figurano anche il finlandese Emil Ruusuvuori (primo turno con Arnaldi) e il serbo Miomir Kecmanovic (debutto contro Berrettini).

La semifinale sulla carta più probabile potrebbe essere con uno tra il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev. Il teutonico è particolarmente quotato su questa superficie, mentre il numero 4 del mondo fa più fatica e tra l’altro ha perso gli ultimi cinque incontri con Sinner. Attenzione però al loro cammino, perché Zverev avrebbe Stefanos Tsitsipas agli ottavi mentre Medvedev dovrà passare dalle grinfie di Monfils o Thompson, poi Khachanov, Norrie o Francisco Cerundolo.

La sfida a Carlos Alcaraz o Novak Djokovic si materializzerà soltanto in un’eventuale finale. Lo spagnolo e il serbo sono i favoriti nella parte alta del tabellone, ma attenzione al norvegese Casper Ruud, mentre l’altro big in quella zona è il russo Andrey Rublev, teoricamente inferiore al numero 3 e al numero 1 del circuito.

POSSIBILE TABELLONE JANNIK SINNER A MONTECARLO

Primo turno: BYE

Secondo turno: vincente di Sebastian Korda vs Alejandro Davidovich Fokina

Ottavi di finale: Alexander Bublik vs Borna Coric / Jan-Lennard Struff vs Sebastian Baez

Quarto di finale: Grigor Dimitrov/Holger Rune/Matteo Berrettini/Matteo Arnaldi

Semifinale: Alexander Zverev/Stefanos Tsitsipas/Daniil Medvedev/Karen Khachanov

Finale: Novak Djokovic/Carlos Alcaraz/Andrey Rublev/Casper Ruud