Quanti soldi guadagna Luciano Darderi a Houston? Montepremi con la semifinale. E se vince il torneo…

Luciano Darderi affronterà lo statunitense Frances Tiafoe nella semifinale del torneo ATP 250 di Houston. Il tennista italiano ha regolato nell’ordine il padrone di casa Kudla, l’argentino Francisco Cerundolo (numero 2 del seeding) e l’altro americano Giron per meritarsi la sfida contro lo statunitense sulla terra rossa in Texas. In palio l’accesso all’atto conclusivo, da disputare poi contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori. L’attuale numero 72 del ranking ATP, in grandissima ascesa sul fronte della classifica internazionale, se la dovrà vedere contro il 26enne americano, attuale numero 21 al mondo. L’azzurro sembra avere trovare il giusto piglio e sta disputando un’eccellente stagione, ora si cerca un acuto contro un altro grande rivale di lusso. L’appuntamento è per sabato 6 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 20.00.

Questo è per quanto concerne la parte agonistica, ma c’è chiaramente anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Luciano Darderi con la semifinale a Houston? Il montepremi è pari a 35.510 dollari statunitensi (circa 27.850 euro), una cifra bassa considerando quello che si vede in altri tornei tennistici. In caso di qualificazione alla finale l’assegno verrebbe ritoccato in 58.700 dollari, mentre il vincitore farà festa con 100.635 dollari.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO LUCIANO DARDERI A HOUSTON?

35.510 dollari statunitensi (circa 32.700 euro) con la semifinale.

In caso di finale: 58.700 dollari.

In caso di vittoria: 100.635 dollari.