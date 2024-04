Quanti punti ATP può guadagnare Jannik Sinner a Madrid? La proiezione turno per turno e la classifica

Jannik Sinner è attualmente il numero 2 del mondo con all’attivo 8.670 punti. Il tennista italiano si è reso protagonista di una splendida prima parte di stagione: apoteosi agli Australian Open, sigillo al torneo ATP 500 di Rotterdam, affermazione al Masters 1000 di Miami, semifinali al Masters 1000 di Indian Wells e al Masters 1000 di Montecarlo. Il fuoriclasse altoatesino ha distanziato lo spagnolo Carlos Alcaraz (7.195) e il russo Daniil Medvedev (7.005). L’inseguimento al serbo Novak Djokovic (9.990) è lanciato.

Jannik Sinner si appresta a disputare il Masters 1000 di Madrid: l’esordio è previsto sabato 27 aprile nel derby contro Lorenzo Sonego. poi un eventuale terzo turno contro il russo Kotov o l’australiano Thompson, mentre l’avversario di riferimento per gli ottavi dovrebbe essere uno tra il russo Khachanov e il cileno Jarry. Ai quarti di finale potrebbe esserci il norvegese Casper Ruud, mentre in semifinale potrebbe anche esserci una rivincita con il greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo Carlos Alcaraz è dall’altra parte del tabellone.

Jannik Sinner può guadagnare punti nei confronti di Novak Djokovic, visto che il fuoriclasse balcanico non è della partita sulla terra rossa della capitale francese. Il 22enne potrebbe infatti avvicinare il numero 1 al mondo. Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner nel corso del Masters 1000 di Madrid? Vincendo la prima partita e andando al terzo turno ne guadagnerebbe 40 (il turno ne vale 50, ma ne ha già incamerati 10 per la presenza, visto che lo scorso anno era assente) e si isserebbe a quota 8.710.

Accedendo agli ottavi ne porterebbe a casa 100, andando a 8.760 punti. Per i quarti sono previsti 200 punti e si porterebbe a 8.860. Ben 400 punti in palio per l’approdo in semifinale, con conseguente totale di 9.060 punti. L’ingresso in finale avrebbe un tesoretto di ben 650 punti, utili per volare a 9.310 punti. Il successo nel torneo porta in dote 1.000 punti e permetterebbe a Sinner di vantare ben 9.660 punti.

PUNTI ATP IN PALIO AL MASTERS 1000 DI MADRID

Vincitore: 1.000 punti.

Finalista perdente: 650 punti.

Semifinalisti: 400 punti.

Quarti di finale: 200 punti.

Ottavi di finale: 100 punti.

Terzo turno: 50 punti.

PUNTI JANNIK SINNER A MADRID, TURNO PER TURNO

Inizio settimana (virtuale): 8.670 punti.

Terzo turno: 8.710

Ottavi di finale: 8.760 punti.

Quarti di finale: 8.860 punti.

Semifinali: 9.060 punti.

Finale: 9.310 punti.

Vittoria: 9.660 punti.