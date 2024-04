ATP Madrid 2024: ottimo esordio per Alcaraz e Zverev. Rune soffre, ma vince. Fuori Darderi e Musetti

Si sono completati i match del secondo turno nella parte bassa del tabellone del Masters 1000 di Madrid. Ottimo esordio per Carlos Alcaraz, che tornava in campo dopo aver saltato Montecarlo e Barcellona per un infortunio al braccio. Lo spagnolo ha sconfitto nettamente il kazako Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-2 6-1. Adesso il numero tre del mondo affronterà il brasiliano Thiago Seyboth Wild, che ha messo fine subito al cammino di Lorenzo Musetti con un doppio 6-4.

Purtroppo una prestazione ancora negativa da parte del toscano, che ora rischia di uscire dai primi trenta della classifica mondiale. Giornata comunque no per il tennis italiano, visto che è arrivata la sconfitta anche di Luciano Darderi, che comunque ha lottato contro l’americano Taylor Fritz, perdendo per 7-6 6-4. Lo statunitense affronterà l’argentino Sebastian Baez, che è riuscito a vincere al terzo set contro il francese Luca Van Assche con il punteggio di 6-4 6-7 6-3.

Buona la prima per Alexander Zverev, che ha superato brillantemente il croato Borna Coric per 6-3 6-2. Ottima prestazione per il tedesco, che ora affronterà il redivivo Denis Shapovalov, che ha sconfitto l’argentino Etcheverry per 7-6 6-3.

Tantissima sofferenza per Holger Rune. Il danese ha recuperato un break di svantaggio nel finale di secondo set all’argentino Mariano Navone, vincendo alla fine con il punteggio di 5-7 7-6 6-4 dopo tre ore di gioco. Adesso Rune se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, che battuto in rimonta il giapponese Taro Daniel per 4-6 6-3 6-4.

RISULTATI ATP MADRID 2024 (26 APRILE)

Cerundolo (Arg) b. Maroszan (Hun) 6-2 7-5

Seyboth Wild (Bra) b. Musetti (Ita) 6-4 6-4

Paul (Usa) b. Klein (Svk) 6-7 6-1 6-4

Rublev (Rus) b. Bagnis (Arg) 6-1 6-4

Altmaier (Ger) b. Fils (Fra) 6-2 6-3

Davidovich Fokina (Esp) b. Shang (Chn) 7-5 6-3

Shapovalov (Can) b. Etcheverry (Arg) 7-6 6-3

Baez (Arg) b. Van Assche (Fra) 6-4 6-7 6-3

Hurkacz (Pol) b. Draper (Gbr) 6-1 7-5

Alcaraz (Esp) b. Shevchenko (Kaz) 6-2 6-1

Fritz (Usa) b. Darderi (Ita) 7-6 6-4

Humbert (Fra) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-3 6-3

Rune (Den) b. Navone (Arg) 5-7 7-6 6-4

Struff (Ger) b. Munar (Esp) 6-1 7-5

Griekspoor (Ned) b. Daniel (Jpn) 4-6 6-3 6-4

Zverev (Ger) b. Coric (Cro) 6-3 6-2