Ranking WTA, le proiezioni di classifica di Jasmine Paolini a Madrid e l’osso duro francese ai sedicesimi

Esordio davvero agevole per Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Madrid. La toscana ha dominato contro la giovanissima andorrana Victoria Jimenez Kasintseva, imponendosi con un perentorio 6-1 6-0. Adesso la numero uno d’Italia se la vedrà con la francese Caroline Garcia in un sedicesimo di finale davvero complicato.

Le due giocatrici si sono affrontate due volte sul finire del 2023 e anche ad inizio 2024. Lo scorso anno Paolini ha battuto la transalpina nel torneo di Zhengzhou in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 7-5. Qualche settimana dopo la toscana si è ripetuta nella bellissima sfida di BJK Cup, vincendo per 7-6 5-7 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. La francese, invece ha vinto la partita di inizio anno in United Cup per 6-4 5-7 6-4.

La vittoria odierna ha già dato la possibilità a Paolini di raggiungere il suo best ranking, visto che si è portata in dodicesima posizione. Per scalare ulteriormente la classifica l’azzurra dovrebbe spingersi almeno fino alla semifinale, anche se prima dovrà battere eventualmente la ceca Marketa Vondrousova e poi anche la bielorussa Aryna Sabalenka.

Addirittura una partecipazione alla finale del torneo di Madrid permetterebbe all’azzurra di spingersi per la prima volta in carriera tra le prime dieci, mentre con una vittoria salirebbe all’ottavo posto. Inoltre non bisogna dimenticare la Race per le WTA Finals, con Paolini che sta raccogliendo davvero tantissimi punti e può sognare di lottare per un posto tra le migliori otto di fine stagione.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking WTA con l’eventuale ottavo a Madrid: 12ma con 3048 punti

Ranking WTA con l’eventuale quarto a Madrid: 12ma con 3143 punti

Ranking WTA con l’eventuale semifinale a Madrid: possibile 11ma con 3.318 punti.

Ranking WTA con l’eventuale finale a Madrid: possibile 10ma con 3.578 punti.

Ranking WTA con l’eventuale vittoria a Madrid: possibile 8ma con 3.928 punti.