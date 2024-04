Quante posizioni ha perso Matteo Berrettini nel ranking ATP? Scivolone a Montecarlo. E la top-100…

Matteo Berrettini ha perso contro il serbo Miomir Kecmanovic al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano ha ceduto in due set, probabilmente stanco per l’impegno profuso settimana scorsa al torneo ATP 250 di Marrakech, dove era riuscito ad alzare al cielo il trofeo. La battuta d’arresto odierna sulla terra rossa del Principato è dolorosa per quanto concerne il ranking ATP del romano.

Il 27enne, infatti, scarta i 90 punti ottenuti un anno fa con gli ottavi di finale a Montecarlo (non si presentò in campo per fronteggiare il danese Holger Rune dopo aver liquidato l’argentino Francisco Cerundolo) e scivola indietro nella graduatoria internazionale. Matteo Berrettini aveva incominciato la settimana da numero 84 al mondo con 720 punti, ma ora si trova al 97mo posto virtuale con 630 punti.

Matteo Berrettini non rischia comunque di uscire nuovamente dalla top-100. Ci sono alcuni atleti che potrebbero superarlo nel corso di questa settimana, ma non abbastanza per andare così indietro: il peruviano Juan Pablo Varillas in caso di finale al Challenger di Sarasota e l’australiano Thanasi Kokkinakis in caso di vittoria al Challenger di Sarasota (entrambi i casi non possono avverarsi, visto che eventualmente il sudamericano e l’oceanico si incrocerebbero in semifinale); lo spagnolo Albert Ramos Vinolas e il cinese Juncheng Shang in caso di vittoria al Challenger di Madrid (naturalmente entrambi i casi non possono palesarsi); l’australiano James Duckworth in caso di finale al Challenger di Busan. Anche in caso di un triplo sorpasso (ovvero uno da Sarasota, uno da Madrid e uno da Busan), Matteo Berrettini sarebbe numero 100 del mondo.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking ATP all’8 aprile: 84mo posto, 720 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eliminazione al primo turno di Montecarlo: 97mo posto, 630 punti.