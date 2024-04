A che ora Sinner-Korda, ATP Montecarlo: programma, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Sebastian Korda al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’appuntamento è per mercoledì 10 aprile, sarà il secondo incontro sul Court Ranieri III (il Campo Centrale) a partire dalle ore 11.00. Il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra il russo Andrey Rublev e l’australiano Alexei Popyrin. Il tennista italiano incomincerà la propria avventura sulla terra rossa del Principato, incrociando il solidissimo statunitense, che ha surclassato Davidovich-Fokina in occasione del suo primo match sul mattone tritato in Costa Azzurra.

Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità: il numero 2 del mondo vinse gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Washington nel 2021 (poi l’azzurro alzò al cielo il trofeo), mentre il numero 27 del ranking ATP ebbe la meglio lo scorso anno nei quarti di finale di Adelaide. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il croato Coric e il tedesco Struff. Il nostro portacolori, vincitore agli Australian Open e al Masters 1000 di Miami, partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario particolarmente insidioso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Korda, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Attenzione alle previsioni meteo: potrebbe fare capolino la pioggia e il programma potrebbe subire dei ritardi.

CALENDARIO SINNER-KORDA

Mercoledì 10 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 Jannik Sinner vs Sebastian Korda

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Court Ranieri III, si giocherà Rublev-Popyrin. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-KORDA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.