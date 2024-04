Quante posizioni guadagna Berrettini a Marrakech: top100 di nuovo a un passo!

Matteo Berrettini ha sconfitto Lorenzo Sonego e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Marrakech. Terza vittoria consecutiva sulla terra rossa della località marocchina per il tennista italiano, che ha avuto la meglio nel derby e si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sul mattone tritato nordafricano. Il romano tornerà in campo domani per affrontare il vincente del confronto tra l’argentino Navone e l’australiano Vukic, con la concreta possibilità di raggiungere l’atto conclusivo da disputare contro uno tra lo spagnolo Carballes Baena e il russo Kotov.

Matteo Berrettini sembra essere sulla strada giusta del recupero: dopo sei mesi di inattività agonistica è tornato in scena con la sconfitta nella finale del Challenger di Phoenix e al primo turno del Masters 1000 di Miami. Il finalista di Wimbledon 2021 aveva incominciato la settimana da numero 135 del mondo, ma grazie ai risultati degli ultimi giorni ha già recuperato 28 posizioni virtuali ed è numero 107 del ranking ATP con 570 punti all’attivo.

I conti sono presto fatti: se Matteo Berrettini dovesse qualificarsi alla finale di Marrakech volerebbe a quota 635 punti, sarebbe numero 95 virtuale (potrebbe essere superato da massimo cinque atleti) e festeggerebbe matematicamente il ritorno nella top-100 mondiale. Se dovesse alzare al cielo il trofeo, allora si isserebbe a quota 720 e sarebbe numero 83 virtuale (potrebbe subire il sorpasso di massimo cinque giocatori).

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI: POSIZIONI GUADAGNATE E PROIEZIONI

Ranking al 1° aprile: 135mo, 470 punti.

Ranking virtuale con la semifinale a Marrakech: 107mo, 570 punti.

Posizione guadagnate a Marrakech: 28 virtuali.

Ranking virtuale con l’eventuale finale a Marrakech: 95mo, 635 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale vittoria a Marrakech: 83mo, 720 punti.