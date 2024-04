Quando torna in campo Sinner: il calendario dei prossimi tornei, Roma e Parigi gli obiettivi

Una presa di posizione molto chiara. Jannik Sinner quest’oggi ha dovuto incassare la seconda sconfitta del suo 2024. Un ko amaro quello della semifinale del Masters1000 di Montecarlo contro il greco Stefanos Tsitsipas perché viziato da un errore arbitrale. Nei fatti, posteriormente all’accaduto, Sinner è stato colto anche dai crampi che hanno scritto la parola fine alla partita.

Quando rivedremo in azione Sinner? Il n.2 del mondo non giocherà il torneo di Barcellona, che avrà inizio la prossima settimana, per dedicarsi a una preparazione molto intensa, soprattutto dal punto di vista fisico, in vista dei prossimi eventi. Una differenziazione rispetto all’anno scorso, che porterà il 22enne pusterese a perdere punti nella classifica mondiale. Parliamo però di soli 90 e quindi di certo non un grande problema per lui.

“Madrid sarà un torneo di totale preparazione per Roma e Parigi, lavoreremo tanto in palestra. Se vincerò uno o due turni mi andrà benissimo, l’obiettivo non sarà sicuramente puntare al titolo”, ha precisato Jannik. In sostanza, si interpreterà il Masters1000 nella capitale spagnola come un allenamento agonistico in vista delle sue priorità che saranno gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

PROSSIMI TORNEI SULLA TERRA ROSSA JANNIK SINNER

Masters1000 Madrid (24 aprile-5 maggio)

Internazionali d’Italia a Roma (8-19 maggio)

Roland Garros a Parigi (26 maggio-9 giugno)

Un altro aspetto differente rispetto al 2023 quando, dopo essersi ritirato a Barcellona, scelse di non andare a Madrid, presentandosi nella Città Eterna privo anche di quelle partite sul rosso che comunque servono in un modo o nell’altro.