Puppo spiega l’atteggiamento di Rune: “È un furbo, lo fa per un motivo”. E il servizio di Tsitsipas…

Ennesimo capolavoro firmato Jannik Sinner in questo inizio di stagione da sogno. L’altoatesino, numero due del ranking ATP, si prende le semifinali nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, proseguendo con la sua striscia super in questo 2024. Per l’azzurro successo in tre set durissimi con il danese Holger Rune, che lo aveva estromesso dal torneo la passata annata. A raccontare la giornata nel Principato Dario Puppo ed i suoi ospiti in Tennismania.

Oltre a Jannik Sinner l’argomento importante è legato anche ad Holger Rune: “Ha giocato le due migliori partite della stagione a Montecarlo. Capisco che il popolo si sollevi contro di lui, ma, se vogliamo essere giusti, Rune, Djokovic e Medvedev passano come i cattivi, ma gli hanno tolto diversi punti. I veri cattivi sono i giudici di linea che non sanno più fare gli arbitri in queste situazioni. Rune è un furbo, ma non va contro il regolamento, lui fa quello che crede possa essere utile per lui. 5-5 0-30 nel secondo set, era un po’ cotto e gli hanno dato lo spunto per prendersi del tempo. Ne aveva bisogno. Il comportamento delle volte è sopra le righe, ma delle volte no. Con la qualità è riuscito a creare difficoltà a Sinner. Come ha risposto, giù il cappello, come ha salvato il match-point, straordinario. Ci sono due aspetti: quello tecnico e quello comportamentale”.

Sulla questione arbitri: “La partita è stata intensa, una delle più importanti del 2024 di Sinner. Se è una partita così è anche grazie a Rune, i comportamenti possono essere apprezzati o no. Rune non ha protestato per lo shot clock, ma ha protestato perché l’arbitro gli ha punito il gesto con la mano fatto successivamente”.

Sull’azzurro: “Sinner è stato avulso da questa situazione, com’è successo in altre occasioni. Dopo che tu perdi il secondo set così, non puoi perdere il terzo. Nel tiebreak Rune ha fatto qualcosa di straordinario. Un aspetto tecnico interessante della partita di oggi è che l’angolo di Rune sapeva benissimo che bisognava fare in modo di non subire la risposta di Sinner. L’altoatesino ha provato anche ad andare indietro per rispondere nel migliore dei modi, ma il danese ha giocato con l’uno-due prendendosi dei rischi, perché aveva fisicamente meno benzina di Sinner. Con Rune ti devi riabituare quando lo trovi perché gioca in una maniera diversa rispetto agli altri”.

Ora la semifinale: “Con Tsitsipas le difficoltà in risposta non dovrebbero essere le stesse. Lui poi sa di poter fare la differenza in risposta se prende bene le misure. Da sinistra il greco servirà il kick sul rovescio di Sinner”.