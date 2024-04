Sinner conferma la presenza a Madrid: richiamo di preparazione dopo Montecarlo in vista di Roma e Parigi

Madrid, Roma e Parigi. Jannik Sinner conferma il trittico sulla terra rossa, analizzando in conferenza stampa come gestirà le prossime settimane. L’altoatesino si spera possa essere impegnato fino a domani con il torneo di Montecarlo (tra poche ore ci sarà la semifinale con Stefanos Tsitsipas) e dopo il Principato si prenderà qualche settimana di stacco dal tennis giocato.

Le intenzioni di Jannik e del suo staff tecnico è quello di svolgere un richiamo di preparazione appena dopo la fine del primo 1000 sulla terra rossa. Sinner non sarà dunque presente al torneo di Barcellona e tornerà in azione proprio a Madrid e poi successivamente agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, definito dall’altoatesino come il principale obiettivo in questa parte di stagione.

In conferenza stampa il nativo di San Candido ha spiegato come ci siano davvero pochi giorni per allenarsi, soprattutto se l’intenzione è quella di arrivare in fondo ad ogni torneo che verrà disputato. Sinner ha spiegato che nelle prossime settimane farà un richiamo della preparazione fisica e che potrebbe arrivare un po’ stanco sicuramente a Madrid e poi anche a Roma, “sacrificando” i due 1000 per arrivare al 100% della condizione a Parigi.

Il traguardo finale deve essere il Roland Garros, considerando che poi dopo lo Slam parigino ci sarà Wimbledon e poi successivamente le Olimpiadi ancora a Parigi. Di tempo, dunque, per allenarsi ce ne sarà davvero poco e proprio per questo Jannik non sarà al via del torneo di Barcellona.

Bisogna poi considerare che in questo 2024 Sinner non si è praticamente mai fermato, a parte quelle settimane prima dei Masters 1000 americani, arrivando anche in fondo praticamente a tutti i tornei giocati (sconfitta solamente in semifinale con Alcaraz). Ricaricare la batteria in vista dei prossimi appuntamenti è assolutamente necessario, visto che i prossimi due mesi potranno essere cruciali per Jannik, tra l’obiettivo di un secondo titolo Slam, del diventare numero uno del mondo e con l’aggiunta anche della possibile vittoria dell’oro olimpico.