Profumi e sport: gli odori possono darci energia?

Nello straordinario mondo dello sport, dove la determinazione e la concentrazione sono essenziali, spesso sottovalutiamo il potere degli odori nell’influenzare le nostre prestazioni. Ma cosa succederebbe se aggiungessimo una nuova dimensione sensoriale al nostro allenamento? Scopriamo insieme come la profumeria artistica può diventare una preziosa alleata nel trovare equilibrio, energia e motivazione prima, durante e dopo l’allenamento. È stato ormai provato scientificamente, infatti, che l’olfatto è uno dei sensi più potenti e intimamente collegato alle nostre emozioni e al nostro stato d’animo: basta un solo odore per riportarci indietro nel tempo, per motivarci o per farci ritrovare la concentrazione!

Come introdurre il profumo nel proprio allenamento sportivo

PRE ALLENAMENTO: ci sono giornate in cui non vorremmo alzarci dal letto e la tentazione di rimandare l'allenamento è davvero fortissima. In casi come questi, dobbiamo richiamare tutta la nostra determinazione per non cedere alla pigrizia e qualunque cosa possa motivarci è bene accetta: è qui che entra in scena il potere dei profumi freschi ed energizzanti, con note agrumate o aromatiche, che ci aiutano a ritrovare la concentrazione. I profumi senza alcol sono perfetti per l'occasione: un esempio? Hermetica Macomba EDP. Questa fragranza molecolare dalle note agrumate e di tè mate ti darà un'immediata ricarica di energie, ma senza essere troppo invadente. La sua formulazione idratante è ideale anche per chi fa sport all'aperto, perchè, essendo priva di alcool, non rischierà di farti venire macchie solari.

DURANTE L’ALLENAMENTO: immagina di indossare una fragranza che ti fa sentire invincibile mentre affronti una sessione di allenamento intensa, o un profumo che ti ricorda il mare mentre corri lungo la spiaggia all’alba. Queste esperienze olfattive possono trasformare radicalmente la tua esperienza sportiva, rendendola più coinvolgente e gratificante. Soprattutto per le sportive là fuori che vorrebbero mantenere un tocco di femminilità anche durante l’allenamento, il nostro consiglio è quello di dare un’occhiata ai classici profumi donna e optare per fragranze leggere, che sappiano di pulito, come Byredo Blanche Eau de Parfum , che ricorda, con le sue note ariose e rilassanti, le lenzuola appena lavate e stese al sole ad asciugare. Blanche, per altro esiste anche nella versione Profumo per Capelli, ideale per chi preferisce profumare di buono per tutto l’allenamento, senza indossare sulla pelle alcuna fragranza. Per gli sportivi che amano prendersi cura di sé anche durante lo sforzo fisico, invece, il consiglio è di optare per una body mist profumata, come Diptyque Do Son Spray Corpo: essendo idratante, senza alcool e molto resistente sulla pelle, è l’alleata perfetta per un allenamento profumato e pieno di energia!

POST ALLENAMENTO: una volta terminato l’allenamento, è bene associare lo sforzo fisico appena fatto ad una sensazione di piacevole soddisfazione, che, chiaramente, può essere stimolata anche a livello olfattivo, scegliendo una fragranza di nicchia capace di trasmetterci emozioni positive, ma che non occupi troppo spazio nel borsone da palestra. Il nostro suggerimento è di provare Rital Date Extrait de Parfum Roll On di Versatile: un profumo tascabile, facilissimo da applicare dopo la doccia, per avere piacevoli sentori agrumati e aromatici, dati dal basilico, e una punta più dolce sul fondo. Oppure Santa Maria Novella Acqua della Regina Eau de Cologne, il profumo perfetto per chi vuole sentirsi una regina anche dopo un allenamento a carico intenso, grazie alle sue note di agrumi (energizzanti), neroli (per sapere di buono) e lavanda (perfetta per donare una sensazione di relax).

E questo è tutto: pronto/a a stimolare la tua mente attraverso i profumi? Scegli una fragranza che ti ispiri e ti dia la carica giusta per affrontare le sfide sportive che ti aspettano! Con l’aiuto della profumeria artistica, potrai scoprire una nuova dimensione sensoriale nel tuo allenamento e trovare una nuova fonte di energia e passione, sempre a portata di mano.