Come combattere i disturbi del sonno con Laila Dormibene

Il sonno riveste un ruolo cruciale nella vita di ogni individuo, influenzando la salute fisica, mentale ed emotiva. Una buona qualità del riposo notturno è essenziale per il benessere generale, consentendo al corpo e alla mente di recuperare e rigenerarsi. Durante il sonno, il corpo compie numerosi processi vitali, come la regolazione degli ormoni, il rafforzamento del sistema immunitario e la consolidazione della memoria.

Tuttavia, molte persone soffrono di disturbi del sonno e fanno fatica ad addormentarsi o a dormire il tempo necessario. Oltre a compromettere la salute e il benessere, i disturbi del sonno possono influenzare le prestazioni lavorative, le relazioni sociali e la capacità di gestire lo stress quotidiano.

Le cause dei disturbi del sonno sono molteplici e possono variare a seconda del tipo specifico di disturbo. Tra le principali troviamo:

Fattori di stress psicologico : ansia, depressione, stress e preoccupazioni possono interferire con la capacità di addormentarsi o rimanere addormentati.

Problemi di salute fisica : condizioni mediche croniche, come dolori cronici, problemi respiratori, malattie cardiache, disturbi della tiroide, reflusso gastroesofageo, e disturbi neurologici, possono disturbare il sonno.

Abitudini di vita e ambientali : l’esposizione a schermi luminosi prima di andare a letto, consumare caffeina o alcool nelle ore serali, un ambiente rumoroso o non confortevole per dormire, lavorare a turni o viaggiare frequentemente attraverso fusi orari possono alterare il ritmo circadiano naturale e ostacolare il sonno.

Fattori genetici : alcuni disturbi del sonno, come la narcolessia, possono avere una componente genetica che predispone gli individui a svilupparli.

Età : le abitudini di sonno e i modelli possono cambiare con l’età. Gli anziani possono sperimentare cambiamenti nella qualità del sonno, dormire meno profondamente e svegliarsi più frequentemente durante la notte.

Medicinali : alcuni farmaci possono influenzare il sonno, includendo quelli per il controllo della pressione sanguigna, farmaci antistaminici, antidepressivi e stimolanti.

Stile di vita sedentario: la mancanza di attività fisica regolare può influenzare negativamente la qualità del sonno, rendendo più difficile addormentarsi o rimanere addormentati.

Negli ultimi anni, la consapevolezza e la comprensione dei disturbi del sonno sono notevolmente aumentate, portando a una maggiore attenzione alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione. La ricerca in questo campo continua a espandersi, offrendo nuove prospettive e soluzioni per chi lotta per ottenere un sonno di qualità.

È sempre più comune l’uso di integratori naturali per favorire il sonno, come Laila Dormibene . Questo integratore in pastiglie gommose è acquistabile su diverse farmacie fisiche e online, come farmaciaigea.com, dove si può beneficiare di un consistente sconto e un’iniziativa di cashback.

Cos’è Laila Dormibene

Laila Dormibene è la versione specifica per il sonno della linea Laila di Menarini. Si tratta di un integratore naturale che favorisce il sonno grazie alla melatonina e un complesso di 5 estratti botanici (ashwagandha, camomilla, melissa, lavanda, valeriana) chiamato Herbal 5 complex . Vediamo nello specifico l’azione di questi principi attivi:

Ashwagandha : questa erba è un adattogeno che aiuta a gestire lo stress, una delle principali cause dei disturbi del sonno. Si ritiene che l’ashwagandha migliori la qualità del sonno agendo sull’equilibrio ormonale e riducendo i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

Camomilla : è notoriamente utilizzata come un tranquillante naturale. Contiene apigenina, un antiossidante che si lega ai recettori nel cervello che promuovono il sonno e riducono l’insonnia.

Melissa : ha effetti calmanti sul sistema nervoso e si ritiene che migliori la qualità del sonno attraverso le sue proprietà ansiolitiche e sedative.

Lavanda : è ampiamente riconosciuta per le sue proprietà rilassanti e viene utilizzata per migliorare la qualità del sonno. La lavanda agisce sul sistema nervoso centrale, abbassando la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e la temperatura del corpo, creando condizioni favorevoli per il sonno.

Valeriana : è ritenuta efficace nel migliorare la qualità del sonno aumentando i livelli di GABA, un neurotrasmettitore che aiuta a regolare l’attività nervosa e promuove il rilassamento.

Melatonina: è un ormone prodotto naturalmente dalla ghiandola pineale in risposta all’oscurità, aiutando a regolare il ciclo sonno-veglia. La melatonina può aiutare ad addormentarsi più rapidamente e migliorare la qualità del sonno.

La combinazione di questi ingredienti naturali agisce su diversi aspetti, favorendo un rapido addormentamento senza ricorrere a farmaci.

Come si usa Laila Dormibene

Laila Dormibene è in forma di pastiglie gommose, simili a caramelle. L’integratore va assunto solo dagli adulti, con la posologia di 1 pastiglia gommosa al giorno circa 30 minuti prima di andare a dormire. Si consiglia di usare Laila Dormibene solo se si ha la possibilità di fare un sonno prolungato: se si hanno poche ore per dormire c’è il rischio di avere sonnolenza durante la giornata.

Non c’è rischio che Laila Dormibene crei dipendenza, come può accadere con alcuni farmaci. Inoltre, è ben tollerato e adatto a diversi regimi alimentari, essendo:

senza glutine;

senza lattosio;

senza gelatina di origine animali;

senza zuccheri;

senza aromi e coloranti artificiali;

adatto alla dieta vegana.

Laila e Laila Dormibene

Laila è un integratore utile per alleviare i sintomi dell’ansia lieve grazie ad un particolare tipo di olio essenziale di lavanda. Laila Dormibene aggiunge altri estratti naturali alla lavanda che lo rendono adatto a combattere diverse cause dei disturbi del sonno, tra cui l’ansia. Dunque, la principale differenza tra i due integratori è che Laila è efficace contro l’ansia lieve, mentre Laila Dormibene contro i disturbi del sonno.

Un’altra differenza è che Laila è in forma di capsule molli, mentre Laila Dormibene è in pastiglie gommose. Inoltre, Laila contiene un particolare tipo di olio essenziale di lavanda, che costituisce il principio attivo Silexan. Nello specifico, vengono usati i fiori freschi di Lavandula angustifolia Miller, lavorati con il vapore per estrarre tutti i nutrienti.

Per Laila la posologia è di 1 capsula al giorno, assumibile in qualsiasi momento della giornata con un bicchiere d’acqua.

Altri consigli per favorire il sonno

Per favorire il sonno e migliorare la qualità del riposo, oltre all’utilizzo di integratori come Laila Dormibene, è possibile adottare una serie di pratiche e cambiamenti nello stile di vita che possono aiutare a combattere i disturbi del sonno. Ecco alcuni consigli efficaci:

Stabilire una routine regolare : andare a letto e svegliarsi alla stessa ora ogni giorno aiuta a regolare l’orologio biologico del corpo e migliora la qualità del sonno.

: andare a letto e svegliarsi alla stessa ora ogni giorno aiuta a regolare l’orologio biologico del corpo e migliora la qualità del sonno. Creare un ambiente confortevole : assicurarsi che la camera da letto sia tranquilla, buia e a una temperatura confortevole. Anche investire in un buon materasso e cuscini può fare una grande differenza.

: assicurarsi che la camera da letto sia tranquilla, buia e a una temperatura confortevole. Anche investire in un buon materasso e cuscini può fare una grande differenza. Limitare l’esposizione alla luce blu : ridurre l’uso di dispositivi elettronici come smartphone, tablet e computer almeno un’ora prima di andare a letto per minimizzare l’esposizione alla luce blu, che può interferire con la produzione di melatonina.

: ridurre l’uso di dispositivi elettronici come smartphone, tablet e computer almeno un’ora prima di andare a letto per minimizzare l’esposizione alla luce blu, che può interferire con la produzione di melatonina. Evitare caffeina e alcol : limitare il consumo di caffeina e alcol nelle ore serali, poiché possono disturbare il sonno.

: limitare il consumo di caffeina e alcol nelle ore serali, poiché possono disturbare il sonno. Mantenere un’alimentazione sana : evitare pasti pesanti o piccanti prima di coricarsi. Un leggero spuntino prima di dormire può essere utile se si ha fame, ma è meglio evitare cibi che possono causare disagio o disturbi digestivi.

: evitare pasti pesanti o piccanti prima di coricarsi. Un leggero spuntino prima di dormire può essere utile se si ha fame, ma è meglio evitare cibi che possono causare disagio o disturbi digestivi. Praticare attività fisica regolare : l’esercizio regolare può migliorare la qualità del sonno, ma è meglio evitare attività intense nelle ore serali, poiché possono energizzare e rendere più difficile addormentarsi.

: l’esercizio regolare può migliorare la qualità del sonno, ma è meglio evitare attività intense nelle ore serali, poiché possono energizzare e rendere più difficile addormentarsi. Rilassarsi prima di coricarsi : praticare tecniche di rilassamento come la meditazione, il respiro profondo, lo yoga o la lettura possono aiutare a calmare la mente e preparare il corpo al sonno.

: praticare tecniche di rilassamento come la meditazione, il respiro profondo, lo yoga o la lettura possono aiutare a calmare la mente e preparare il corpo al sonno. Limitare i pisolini diurni: se si fa un pisolino durante il giorno, è meglio limitarlo a 20-30 minuti e evitarlo nelle ore pomeridiane per non interferire con il sonno notturno.

Se i disturbi del sonno persistono anche con integratori naturali e accorgimenti allo stile di vita, può essere utile consultare un medico per identificare eventuali condizioni sottostanti e ricevere un trattamento adeguato.