Podismo, Yohanes Chiappinelli al via a Amburgo sognando Parigi

Domani mattina, il senese Yohanes Chiappinelli si presenterà alla partenza della maratona di Amburgo con l’obiettivo di ottenere un tempo che gli permetta di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi. Accanto a lui ci sarà il suo allenatore Giuseppe Giambrone, del Tuscany Camp di Siena.

La sfida non sarà facile per Yohanes, che non ha gareggiato per diversi mesi a causa di un infortunio subito durante un raduno in Sudafrica durante l’inverno. Ha dovuto prepararsi per questa maratona in tempi molto brevi. Nonostante ciò, domani proverà a migliorare il suo personale, stabilito a Siviglia lo scorso anno in 2 ore, 9 minuti e 46 secondi, e il suo ottimo decimo posto ai mondiali di Budapest nel 2023 con un tempo di 2 ore, 11 minuti e 12 secondi.

Questa sarà la terza maratona per Chiappinelli, ma dovrà correre molto veloce con un tempo inferiore alle 2 ore e 8 minuti e sperare di essere tra i primi tre italiani, per puntare alle Olimpiadi di Parigi. Al momento, i tre atleti italiani più accreditati per Parigi sembrano essere Yeman Crippa, che ha recentemente stabilito un nuovo record nazionale con un tempo di 2 ore, 6 minuti e 6 secondi, Eyob Faniel con 2 ore, 7 minuti e 9 secondi, e Daniele Meucci che ha corso in 2 ore, 7 minuti e 49 secondi a Siviglia lo scorso febbraio.

Tra gli avversari più temibili alla partenza della gara tedesca ci saranno il keniano Bernard Koech, vincitore dell’anno scorso con un tempo di 2 ore, 4 minuti e 9 secondi, l’etiope Getaneh Molla che ha un personale di 2 ore, 3 minuti e 34 secondi, e un altro keniano, Ronald Korir, con un tempo di 2 ore, 4 minuti e 22 secondi realizzato a Berlino lo scorso settembre. Tra le donne, un nome da tenere d’occhio sarà quello dell’etiope Gotytom Gebreslase, vicecampionessa mondiale.

Di Fabio Fiaschi