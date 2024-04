Pentathlon, Coppa del Mondo Budapest 2024: Elena Micheli torna sul podio ed è la quinta azzurra qualificata alla Finale

La terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di pentathlon moderno, andata in scena a Budapest, in Ungheria, sorride ai colori azzurri per diversi motivi, su tutti il ritorno sul podio nel massimo circuito internazionale di Elena Micheli che, superati definitivamente i problemi dovuti alla fascite plantare, centra il terzo posto nella finale dopo prestazioni ai massimi livelli lungo tutta la settimana magiara.

La bicampionessa del mondo in carica, che oggi compie 25 anni, festeggia inoltre la qualificazione alla Finale, quinta rappresentante dell’Italia a centrare l’obiettivo, che lo scorso anno vinse, staccando il pass nominale per le Olimpiadi di Parigi 2024. A proposito di Olimpiadi, l’unica nota stonata in Ungheria è la prematura eliminazione di Matteo Cicinelli, che non migliora il proprio bottino di punti nel ranking olimpico, restando tuttavia in una posizione che ad oggi gli garantirebbe la qualificazione ai Giochi.

La quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo si disputerà a Sofia, in Bulgaria, dall’8 al 13 maggio, alla quale seguirà la Finale, in programma ad Ankara, in Turchia, dal 22 al 26 maggio. Dopo tre tappe gli azzurri qualificati per la Finale sono cinque, ovvero Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Cicinelli (Carabinieri).