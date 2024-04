Patrizio Bertelli lancia Luna Rossa: “Sistemi di controllo del volo decisivi”. E sulla scelta del timoniere…

Luna Rossa, nella giornata di sabato 13 aprile, ha varato la barca con cui andrà a caccia della sua prima vittoria nell’America’s Cup. Presso il molo Ichnusa di Cagliari è stato battezzato l’AC75 che tra agosto e ottobre solcherà le acque di Barcellona: si partirà con la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti contro Alinghi, Ineos Britannia, American Magic, Orient Express per garantirsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca.

Patrizio Bertelli, patron di Luna Rossa, è stato intervistato da Stefano Vegliani nel corso della consueta rubrica d’approfondimento Sail2U visibile sul canale Youtube di OA Sport: “10 barche varate per l’America’s Cup in 25 anni? Il tempo di una vita, il tempo di un percorso, di una passione, di una volontà di provare a vincere la Coppa America. Devo dire comunque che una vittoria l’abbiamo avuta, quella di aver creato il sistema moderno della vela italiana“.

Sulle differenze rispetto ad Alinghi e New Zealand: “Quando un format arriva alla seconda generazione, le barche si assomigliano sempre di più. Alla terza, se rimarranno sempre queste barche, saranno ancor più uguali. È un po’ la logica delle barche nuove: la prima volta c’è più differenza, la seconda meno e così via. Bisogna vedere esattamente su tutti i sistemi di controllo del volo, che fanno veramente la differenza. Non si vedono, ma sono l’argomento più delicato e importante di queste barche“.

Sul lato estetico di questa nuova versione di Luna Rossa: “Il colore fa parte dell’identità di una barca. Ho sempre ritenuto che una barca bella sia anche veloce. Non ho mai visto delle barche veloci brutte, quindi penso che la fisicità accompagni anche la velocità“.

Sulla base degli ultimi anni per il sodalizio italiano: “Cagliari sicuramente è stata una città particolarmente accogliente anche come ambiente, popolazione e tutto quanto. Poi veramente è una città con una fisicità eccezionale per quanto riguarda la vela. Trovo anche curioso che non siano sviluppati dei porti marittimi di un certo livello, potrebbe essere un concorrente di Palma di Maiorca, dove vanno tutte le barche d’inverno. Ci sono condizioni molto migliori a Cagliari“.

Sulla sua preferenza per quanto riguarda il timoniere di Luna Rossa, tra i giovani ed i più esperti: “Tutte e due le cose. Penso che i nostri timonieri giovani siano bravissimi anche grazie ai timonieri vecchi. È un travaso continuo“.