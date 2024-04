Max Sirena carica Luna Rossa: “Barca giusta per arrivare in fondo, completamente diversa dalle avversarie”

Sabato 13 aprile, presso il molo Ichnusa di Cagliari, Luna Rossa ha varato la barca con cui competerà tra qualche mese a Barcellona nella prossima edizione della Coppa America. Si comincerà con la Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo degli sfidanti contro Alinghi, Ineos Britannia, American Magic e Orient Express per ottenere il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca.

Max Sirena, skipper di Luna Rossa, è stato intervistato da Stefano Vegliani nel corso della consueta rubrica d’approfondimento Sail2U visibile sul canale Youtube di OA Sport: “Il varo è sempre emozionante perché comunque racchiude il lavoro di tante persone. È la barca che accompagnerà per le prossime regate e soprattutto pensiamo sia la barca giusta per arrivare in fondo. Sono contento perché tanti hanno messo l’anima in questa barca. Se uno la guarda da vicino si rende conto di quanta cura è stata messa in ogni dettaglio, quindi è emozionante e non vediamo l’ora di usarla in mare“.

Sulle differenze rispetto alle imbarcazioni dei competitor: “È completamente diversa. Sembrano tutte uguali le barche, ma in realtà è totalmente diversa. La chiave tecnica alla fine è essere veloci, che racchiude tutto: decollare il prima possibile, essere veloci quando si è sui foil. Per fare questo ci serve un pacchetto completo, non solo lo scafo o le derive, serve tutto. Devi avere sistemi efficienti, delle buone wing e un buon equipaggio“.

Proprio a proposito dell’equipaggio, Sirena non vuole sbilanciarsi sulle possibili scelte da effettuare in vista dell’America’s Cup: “Abbiamo la fortuna di poter scegliere tra tanti fenomeni e quindi penso che questo aiuterà il processo“.