Parigi-Roubaix 2024: il borsino dei favoriti. Mathieu van der Poel favorito, due italiani ci provano

Tutti contro Mathieu van der Poel. Così com’è accaduto settimana scorsa al Giro delle Fiandre, anche alla Parigi-Roubaix c’è un uomo che appare nettamente favorito rispetto a tutti gli altri: il neerlandese, campione del mondo in carica, è il detentore del titolo all’Inferno del Nord e va a caccia del bis (oltre che della doppietta nella Settimana Santa del ciclismo) con la maglia iridata.

Chi proverà a sfidarlo? L’uomo più indicato è Mads Pedersen, se non fosse anche per il fatto che nello scontro diretto alla Gand-Wevelgem è riuscito a sopravanzarlo. Oltre al quarto posto del 2023 per l’uomo della Lidl-Trek non c’è una grande tradizione sul pavé francese e per di più la forma non sembra essere quella dei giorni migliori.

Che il rivale non ce l’abbia in casa van der Poel? Lo scorso anno Jasper Philipsen stupì tutti con il secondo posto e sicuramente può riprovarci. Nomi da seguire sono quelli di Stefan Küng, Nils Politt e del nostro Luca Mozzato, incredibilmente secondo settimana scorsa al Fiandre, ma tutti lontanissimi, almeno sulla carta, dal grande favorito.

BORSINO DEI FAVORITI PARIGI-ROUBAIX 2024

***** Mathieu van der Poel

*** Mads Pedersen, Jasper Philipsen

** Luca Mozzato, Nils Politt, Stefan Kung

* Christophe Laporte, Tom Pidcock, Alberto Bettiol, Dylan Van Baarle