Parigi-Roubaix 2024: i favoriti. Ancora una volta tutti contro Mathieu van der Poel

La Settimana Santa del ciclismo prosegue: dopo il Giro delle Fiandre ecco che ci spostiamo verso la Parigi-Roubaix, un altro degli appuntamenti più attesi di tutto l’anno per il World Tour. Domenica sfida all’Inferno del Nord, sul pavé transalpino: andiamo a scoprire chi saranno i favoriti per il successo.

Ovviamente c’è un uomo che parte in prima fila, con distacco su tutti: stiamo parlando di Mathieu van der Poel. È il detentore del titolo e quello che ha dimostrato al Fiandre è stato abbastanza per capire che al momento non ci sono rivali che possono competere. Il pavé è diverso, può creare molte più insidie e dominare come sui muri fiamminghi non sarà facile, ma ad oggi appare veramente imbattibile.

A lanciare la sfida c’è Mads Pedersen: il danese ha provato l’azzardo al Fiandre, partendo da lontano, contando su una condizione non eccellente. Ha dimostrato nel testa a testa di poter far male al neerlandese, ma non appare al 100% della forma per poter sfidare il campione del mondo.

Il Team Visma | Lease a Bike dopo la delusione del Fiandre si gioca la doppia carta: Matteo Jorgenson e Christophe Laporte. Lo statunitense ha provato a giocarsi il podio in Belgio, per poi crollare sul finale, mentre il transalpino tornerà alle gare proprio sulle strade di casa, dove ha già colto due secondi posti.