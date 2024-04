Parigi-Roubaix 2024, Elisa Balsamo fa sognare e si arrende solo a Lotte Kopecky

Per la prima volta in quattro edizioni una campionessa del mondo vince la Parigi-Roubaix femminile. Lotte Kopecky si prende in volata il suo primo scettro all’Inferno del Nord battendo un’eccezionale Elisa Balsamo, che è costretta ad arrendersi proprio nel Velodromo.

La prima a muoversi è stata la francese Victoire Joncheray (Team Komugi – Grand Est). La corsa si è infiammata però con l’inizio dei settori di pavé: Lidl-Trek a guidare il plotone e a frazionarlo. Dopo il settore numero 12 si sono avvantaggiate leggermente Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike), Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck) e Pfeiffer Georgi (Team dsm-firmenich PostNL) ma ancora la squadra statunitense con capitana Elisa Balsamo è riuscita a ricucire.

A sorpresa il plotoncino al comando è rimasto molto compatto fino ai 30 chilometri dal traguardo. La FDJ – Suez, presente in forze, ci ha provato a ripetizione prima con Jade Wiel poi con Amber Kraak che è riuscita ad evadere assieme ad Ellen Van Dijk (Lidl-Trek). Sul tratto di pavé di Camphin en Pevele sono arrivate sulle prime due Lotte Kopecky, Marianne Vos ed Elisa Balsamo, a firmare un quintetto al comando.

Successivamente qualche problema per Balsamo ha fatto staccare l’ex campionessa del mondo, rientrata però grazie anche al supporto di Pfeiffer Georgi. In sei al comando a 10 chilometri dall’arrivo, sono state loro a giocarsi il successo in volata nel Velodromo: a lanciarla da lontano Vos, con Balsamo che si è giocata le proprie carte ma è stata beffata in rimonta da Kopecky.