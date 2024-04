Paolo Bertolucci impressionato da Jannik Sinner: “Solo cinque giorni d’allenamento sulla terra rossa e abbiamo visto…”

Tutti impressionati dalla prestazione odierna di Jannik Sinner. C’era curiosità sul primo match dell’altoatesino (n.2 del mondo) sulla terra rossa. Oggi, infatti, il 22enne pusterese dava il via alla propria stagione sul mattone tritato e, nonostante il poco tempo a disposizione, ha dominato la scena e impartito una dura lezione tennistica all’americano Sebastian Korda sullo score di 6-1 6-2, nel confronto valido per il secondo turno del Masters1000 di Montecarlo.

Un esordio scintillante di cui ha parlato ai microfoni di Sky Sport Paolo Bertolucci. La voce tecnica dell’emittente, ex grande giocatore, ha espresso il suo punto di vista in maniera molto chiara: “Era un impegno non certo proibitivo, ma anche così facile sulla carta. E invece ha risolto la pratica in poco tempo, forte di una sicurezza incredibile“, le prime parole di Bertolucci.

“Non riesco sinceramente a capire come, con soli cinque giorni di allenamento sulla terra rossa dopo 10 mesi d’assenza, sia così centrato e abbia modificato alcune cose dal punto di vista tattico. Ha fatto vedere varianti notevoli come il più esperto dei giocatori da terra. Questo è solo il primo passo di questa campagna sul rosso, però credo che un 8+ lo meriti senz’altro”, ha concluso l’ex tennista nostrano.

Sinner è atteso all’impegno degli ottavi di finale dove affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff e vedremo se il suo rendimento sarà il medesimo o anche superiore a quello di quest’oggi.