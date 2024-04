Orario Trento-Monza oggi in tv, gara-5 Superlega volley: programma semifinale, canale, streaming

Oggi domenica 14 aprile (ore 18.00) si gioca Trento-Monza, gara-5 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie si decide alla bella di spareggio: i dolomitici hanno vinto le prime due partite, ma i brianzoli sono riusciti in una clamorosa rimonta e hanno trascinato la contesa all’incontro da dentro o fuori. Chi vince si qualifica all’atto conclusivo e affronterà Perugia per il tricolore, chi perde dovrà accontentarsi di incrociare Milano per l’accesso alla prossima Champions League.

Si preannuncia grande spettacolo nella tana dei Campioni d’Italia. La formazione di coach Fabio Soli partirà sulla carta favorita, ma la compagine di coach Massimo Eccheli sta vivendo un sogno e vuole continuare a volare dopo aver già eliminato Civitanova. Gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, affiancati dall’opposto Kamil Rychlicki e sotto la regia di Alessandro Acquarone, trascineranno Trento. Dall’altra parte della rete spiccano soprattutto Stephen Maar, Arthur Szwarc e Ran Takahashi, ma attenzione anche ai centrali Gianluca Galassi e Gabriele Di Martino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Monza, gara-5 delle semifinali scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; prevista la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TRENTO-MONZA VOLLEY OGGI

Domenica 14 aprile

Ore 18.00 Semifinale scudetto, gara-5: Itas Trentino vs Mint Vero Volley Monza – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA TRENTO-MONZA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.