Amstel Gold Race 2024 oggi: orari, favoriti, tv, altimetria. Van der Poel per aprire al meglio il Trittico delle Ardenne

Il mese di aprile è ricco di ciclismo e di Classiche del Nord: dopo le prime due domeniche che hanno visto protagonisti i corridori al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix, entrambe dominate in lungo e in largo da Mathieu van der Poel. Oggi è la volta dell’Amstel Gold Race, che apre il Trittico delle Ardenne che vedrà svilupparsi anche la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi mercoledì e domenica prossima.

PERCORSO

La classica di apertura del Trittico delle Ardenne misurerà 253,6 chilometri da Maastricht a Valkenburg con ben 33 brevi muri da affrontare lungo il percorso. Diversi di questi muri verranno affrontati nella seconda metà di corsa quando ci saranno dei circuiti che faranno transitare i corridori dal traguardo due volte prima dell’arrivo e affrontare in due occasioni gli strappi di Loorberg, Cauberg, Geulhemmerberg e Bemelerberg. La salita simbolo tra queste è il Cauberg che misura 600 metri con una pendenza media dell’8.3%, il cui ultimo passaggio verrà affrontato a 18 km dall’arrivo. Sarà un ottimo trampolino di lancio per il finale con Gulhemmerberg e al Bemelerberg con pendenze medie del 6%. Ci vorrà resistenza ed esplosività per reggere a questi costanti alti e bassi.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Uno sarà il favorito principale di questa Amstel Gold Race e questo è inevitabilmente Mathieu van der Poel. L’olandese è reduce da una grande Milano-Sanremo in cui ha favorito il successo del compagno Jasper Philipsen e ha vinto per dispersione Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. In Olanda ha già trionfato nel 2019 e vorrebbe tornare ad alzare le braccia al cielo. Difficile trovare un rivale, probabilmente i due corridori che potrebbero ambire a un grande risultato sono Tom Pidcock e Ben Healy, con l’irlandese che lo scorso anno si inchinò solo a un debordante Tadej Pogacar, quest’anno non presente. Attenzione anche a Maxim Van Gils e Mattias Skjelmose, ma anche al francese Benoit Consefroy che può essere galvanizzato dopo il successo alla Freccia del Brabante.

PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE 2024

Domenica 14 aprile

Maastricht-Berg en Terblijt (253.6 km)

Orario di partenza: ore 10.45

Orario arrivo stimato: ore 16.50

AMSTEL GOLD RACE 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaisportHD dalle 14.30 alle 15,00, Rai2 dalle 15.00; Eurosport 1 (canale 210 di Sky) dalle 14.35

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW dalle 14.35

Diretta testuale: OA Sport