Olimpiadi Parigi 2024: si alza il livello di sicurezza. In arrivo anche militari stranieri

Mancano soltanto centoquindici giorni all’inizio dei Giochi della XXXIII Olimpiade, comunemente noti come Parigi 2024. Un evento attesissimo, pronto ad avviarsi nel bel mezzo di una scenario internazionale tutt’altro che semplice da gestire, complici due conflitti bellici vicini in atto (in Ucraina Medio Oriente) e una tensione sempre più crescente anche a livello di possibili attentati terroristici. Non a caso quello della sicurezza si è rivelato uno dei temi più discussi negli ultimi mesi, considerando anche alcune iniziative inedite come la Cerimonia D’Apertura che, per la prima volta, non si svolgerà come da tradizione dentro uno stadio ma lungo il fiume Senna.

Che si tratti di una situazione al di fuori dell’ordinario lo si percepisce dalle ultime notizie arrivate. Nelle scorse ore infatti il Ministero della Difesa francese ha annunciato l’arrivo di forze militari provenienti anche da altri Paesi per tenere ancora più alto il livello di sicurezza. La scelta, già nell’aria da tempo, è stata ufficializzata dopo il terrificante attentato al Crocus City Hall di Mosca, rivendicato dall’ISIS.

“Diverse nazioni straniere ci rafforzeranno in settori critici, come la gestione dei cani, dove i bisogni sono considerevoli – ha affermato il Ministero nelle parole raccolte da Insidethegames – Le forze armate polacche si uniranno alla coalizione internazionale avviata dalla Francia per sostenere la preparazione e la sicurezza dei Giochi Olimpici“. Anche la Germania spedirà le forze armate, con le truppe francesi che approderanno invece in terra teutonica durante gli Europei 2024 di calcio.

Nel frattempo Vincent Strubel, capo della difesa informatica francese, ha già annunciato di essere pronto a tutti i tipi di attacchi, etichettando le Olimpiadi come un bersaglio sensibile considerata anche la grande tensione tra Francia e Russia, molto forte al momento.