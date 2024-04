Nuoto, Thomas Ceccon vince i 100 delfino in Grecia. Sul podio Lamberti e Curtis

La stagione del nuoto in vasca lunga continua e il conto alla rovescia che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 procede velocemente. Nel cammino che guiderà all’evento nella capitale francese, in questo week end fari puntati sull’Acropolis Swim Open 2024. A Marousi, in Grecia, secondo giorno di gare in cui l’Italia ha potuto contare su alcuni rappresentanti di alto livello.

Thomas Ceccon, dopo il terzo posto di ieri nei 200 dorso, si è cimentato con profitto nei 100 delfino. Il veneto si è imposto con il crono di 52.30 (23.83 al passaggio dei 50 metri), realizzando il record del meeting. Sul podio con lui il padrone di casa Konstantinos Stamoy (52.87) e il compagno di allenamenti a Verona, Michele Lamberti, che ha toccato la piastra in 53.22. Buone le indicazioni per Thomas, uscito dall’acqua sorridente.

Velocità pura che coincide con Sara Curtis. La giovanissima atleta nostrana (classe 2006), qualificata ai Giochi nei 50 stile libero, ha fatto irruzione nel vorticoso darsi dei 50 dorso ed è giunta terza con il crono di 28.22, preceduta dalla canadese Kylie Masse (27.55, autrice del record della manifestazione) e dall’ellenica Theodora Drakoy (28.18).

A completamento del quadro in casa Italia va segnalato il quarto posto dell’altra classe 2006 tricolore, Giada Alzetta, nei 200 misti (2:17.77) in cui la Spagna l’ha fatta da padrona, monopolizzando il podio: vittoria di Emma Carrasco Cadens (2:12.38, record della manifestazione) davanti a Laura Cabanes Garzas (2:12.57) e ad Alba Vazquez Ruiz (2:14.25). Domani ultimo giorno di gare.