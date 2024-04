Nuoto, Thomas Ceccon e Sara Curtis si testano in Grecia: due terzi posti nei 200 dorso e nei 100 sl

La stagione del nuoto in vasca lunga entra sempre più nel vivo e il conto alla rovescia che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 procede velocemente. Nel cammino che guiderà all’evento nella città degli Innamorati, in questo week end fari puntati sull’Acropolis Swim Open 2024. A Marousi, in Grecia, una tre-giorni di gare in cui testare la condizione.

Italia presente e fari puntati su Thomas Ceccon e Sara Curtis, che stanno portando avanti il loro programma di avvicinamento ai Giochi. Il veneto, già qualificato nei 100 dorso, ha l’ambizione di centrare il pass anche nella doppia distanza ed è lecito pensare che questo tentativo sarà effettuato nel Trofeo Settecolli dal 21 al 23 giugno.

Non è quindi sorprendente aver visto quest’oggi Ceccon in gara nei 200. Thomas ha terminato in terza posizione con il crono di 1:57.65. Una gara che si è decisa tutto su un arrivo serrato, in cui i due greci Apostolos Siskos (1:57.51) ed Apostolos Christoy (1:57.65) hanno preceduto di pochissimo l’azzurro, non così deciso nel tocco sulla piastra.

Terzo gradino del podio anche per Curtis nei 100 stile libero, lei specialista dell’unica vasca e con il biglietto per Parigi su quella distanza. Tuttavia, parlando di un’atleta così giovane, è lecito pensare che la si vedrà proiettata anche nei 100 per esigenze di staffetta. 55.34 il tempo della classe 2006 piemontese, nella gara vinta dall’olandese Kira Toussaint (55.02) davanti alla cipriota Antonioy Kalia (55.03) e, appunto, alla portacolori azzurra. Quarta posizione, infine, per Giada Alzetta nei 400 misti donne (4:49.11), nella prova che ha visto il successo della spagnola Alba Vazquez Ruiz in 4:42.04.