Nuoto, Thomas Ceccon torna in gara: il programma dell’azzurro prima di Parigi 2024

Un programma ben definito. Non è iniziato sotto una buona stella il 2024 di Thomas Ceccon. Il problema al dito ha condizionato non poco i suoi allenamenti nelle prime settimane dell’anno e per lui, principale speranza per la conquista dell’oro olimpico nel nuoto a Parigi 2024, non è stato semplice ritrovare il feeling con l’acqua.

Messi alle spalle degli Assoluti primaverili in tono minore per una condizione imperfetta, il cronoprogramma di Ceccon, già qualificato a fine 2023 ai Giochi nei suoi 100 dorso, prevede una successione di eventi molto precisa. Dal 26 al 28 aprile, Ceccon sarà ad Atene (Grecia) per competere in Coppa del Mondo. Il veneto sfrutterà l’Acropolis Swim Open per testarsi in vista di quel che sarà, in compagnia del compagno di allenamenti, Michele Lamberti e di Sara Curtis, quest’ultima già qualificata ai Giochi nei 50 sl.

Successivamente, Thomas affronterà la tappa del Mare Nostrum a Montecarlo (1°-2 giugno), prima di affrontare l’abituale Trofeo Settecolli al Foro Italico (21-23 giugno) di Roma, dove ci si aspetta anche una sua irruzione nei 200 dorso, distanza nella quale il nuotatore azzurro ha detto di voler nuotare anche in ottica a Cinque Cerchi.

Attualmente secondo nel ranking mondiale dei 100 dorso, preceduto solo dal cinese Jiayu Xu (52.05), le intenzioni dell’atleta tricolore sono quelle di associare alla preparazione delle prove di gara, anche per avere dei feedback sulla bontà di quanto si sta facendo a Verona, sotto la guida di Alberto Burlina.