Nuoto, Kristof Milak pronto al rientro in gara nei Campionati Ungheresi. Test importante verso Parigi 2024

Da martedì 9 a venerdì 12 aprile si terranno alla Duna Arena di Budapest i Campionati Nazionali Ungheresi 2024 di nuoto, rassegna valevole anche per la qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi. La notizia più importante è sicuramente quella del ritorno alle competizioni di Kristof Milak, stella indiscussa del movimento magiaro e dominatore assoluto dei 200 farfalla nell’ultimo lustro.

Il 24enne, tornato ad allenarsi solamente a metà gennaio per cominciare la preparazione in vista delle Olimpiadi, è iscritto per il momento a sei gare: 50, 100 e 200 metri stile libero, 50, 100 e 200 farfalla. Milak, nonostante la lunga assenza, ha già ottenuto il limite olimpico nei 100 (50.80) e nei 200 farfalla (1:52.58) quindi non sarà costretto a piazzare il tempo la prossima settimana a Budapest.

Il detentore del record mondiale e favorito d’obbligo (se dovesse presentarsi in buone condizioni) a Parigi 2024 dei 200 farfalla aveva destato grande preoccupazione negli ultimi mesi (a livello di motivazioni, salute mentale e forma fisica), ma adesso il fuoriclasse ungherese sembra essersi messo tutto alle spalle con l’obiettivo di bissare il titolo a cinque cerchi di Tokyo 2021 sulla sua distanza preferita.